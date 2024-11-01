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"España subestima lo que le puede pasar si la extrema derecha llega al Gobierno"

"España subestima lo que le puede pasar si la extrema derecha llega al Gobierno"  

Luciana Peker, periodista.- Luciana apunta que la odiocracia "ya está en España", como demuestran los ataques racistas en Murcia, así como los que han sufrido periodistas de manera digital, verbal o física. Por ello considera que "hay que frenarla antes de que llegue", porque "puede ser mucho más peligroso para España de lo que España hoy está viendo". La periodista cree que "España subestima lo que le puede pasar si la extrema derecha llega al Gobierno"...

| etiquetas: literatura , cultura , libros , odio , argentina , ensayo
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6 comentarios
9 2 1 K 102 actualidad
Graffin #3 Graffin
Antes pensaba que a los fachavales les iba a venir bien probar unos añitos la mierda que quieren votar, que en 4 años no podrían joder demasiado el pais.
Pero viendo lo que ha hecho Trump a EEUU en poco más de un año solo me queda asumir que estamos jodidos.
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Ashark #5 Ashark
Aparte de EEUU podemos tomar nota de otro caso. Viendo como en Hungría los partidos de izquierda, los verdes, etc. decidieron no presentarse a las elecciones a fin de allanar el camino a Magyar y sacar a Orban... debían estar muy desesperados. Es como si aquí IU y Podemos dieran el voto a Feijóo para parar a Abascal. Así dicen que ahora tendrán una oportunidad para reconstruir el país, las leyes, la economía y los partidos.
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LosLibrosSinTi #1 LosLibrosSinTi
... Según ella, uno de los principales errores es "caer en el eurocentrismo de no ver ni leer lo que está pasando en países gobernados por la extrema derecha"...
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Sería una época de extrema placidez.
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#4 wai
No se si fusilar a 26 millones de hijos de puta es subestimar, pero algunos lo tebemos claro.
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EstilistaDeComadrejas #6 EstilistaDeComadrejas
La ultraderecha ha hecho muy bien su trabajo como buenos hdlgp que son, se han aplicado en medios de comunicación, RRSS, movilizándose... Vamos que aprendieron bien de sus profesores en los años 30 del siglo pasado. Pero en la izquierda a excepción de unos pocos no veo una puñetera autocrítica real de como se ha hecho todo de mal para que la democracia se vea como algo casi que repulsivo y corrupto (encima china pisando los talones sin necesidad de ella) jóvenes sin futuro que han nacido en un…   » ver todo el comentario
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menéame