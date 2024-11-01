Luciana Peker, periodista.- Luciana apunta que la odiocracia "ya está en España", como demuestran los ataques racistas en Murcia, así como los que han sufrido periodistas de manera digital, verbal o física. Por ello considera que "hay que frenarla antes de que llegue", porque "puede ser mucho más peligroso para España de lo que España hoy está viendo". La periodista cree que "España subestima lo que le puede pasar si la extrema derecha llega al Gobierno"...