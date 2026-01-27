edición general
España solo construye de media 8.600 pisos de VPO al año frente a los 60.000 de hace 15 años

<Accesible en modo lectura> Los datos demuestran el desplome. Su producción actual es ínfima: en los últimos diez años se han construido menos de 86.000 inmuebles de estas características, a una media de 8.600 por año —frente a una necesidad total de alrededor de 700.000, según el Banco de España—, una cifra paupérrima si se compara, por ejemplo, con las que se levantaron entre 1997 y 1998 ó 2004 y 2012, más de 159.000 y 552.000 viviendas, respectivamente, en cada uno de esos periodos, a un ritmo medio de más de 60.000 al año.

#5 Icelandpeople
Esto va a acabar todo muy mal.
Sinfonico #4 Sinfonico
#3 Sólo tienes que buscarlo en cualquier lado,pero si ya sabes más que los del INE te ahorras la búsqueda
Sinfonico #7 Sinfonico *
#6 Creo que hablamos de España, pero no me digas, tú también tienes mejores datos que el INE
Sinfonico #1 Sinfonico *
Un poco cuento el artículo, hay 3.4 millones de viviendas vacías, lo que se necesita no es construir precisamente
Findeton #3 Findeton
#1 El cuento son lo trillones de viviendas vacías. Por ejemplo el INE dice que en Barcelona la vivienda vacía es el 10%, pero la alcaldesa Colau lo midió exhaustivamente y era el 1.2%.
#6 Mk22
#1 ¿ Donde?
Febrero2034 #2 Febrero2034
las VPO tienen regulado el precio, ese precio ahora mismo es tan bajo que si construyes VPO o VPP, no cubririas los costes de la propia construcción.
