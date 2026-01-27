España solo construye de media 8.600 pisos de VPO al año frente a los 60.000 de hace 15 años

<Accesible en modo lectura> Los datos demuestran el desplome. Su producción actual es ínfima: en los últimos diez años se han construido menos de 86.000 inmuebles de estas características, a una media de 8.600 por año —frente a una necesidad total de alrededor de 700.000, según el Banco de España—, una cifra paupérrima si se compara, por ejemplo, con las que se levantaron entre 1997 y 1998 ó 2004 y 2012, más de 159.000 y 552.000 viviendas, respectivamente, en cada uno de esos periodos, a un ritmo medio de más de 60.000 al año.
| etiquetas: vivienda , nacional , economia