España sin gasolina

Artículo 134. 3 de la Constitución Española; "El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración del año anterior". Pues bien, vamos ya por el tercer año consecutivo que Pedro Sánchez incumple esta obligación constitucional.
Por supuesto que lo correcto sería tener presupuestos, pero ante la tesitura entre ambas opciones, la legislación opera para todos igual, incluidas comunidades o ayuntamientos. Y ante la crítica, no puedes decir A para rajar de PS y decir B o callarte cuando se trata de tu partido.
Es decir, de haber gobernado a la derecha se hubiese moderado mucho el crecimiento del salario mínimo pero las cosas seguirían costando lo mismo
Desde mi punto de vista, Zapatero y, sobre todo, Rajoy, fueron notablemente más inútiles
Pedro Sánchez es un tipo que ha tenido que enfrentarse a una pandemia, una guerra, una crisis de inflación, una crisis global en la cadena de suministros, una erupción volcánica y un apagón, un lawfare escandaloso, sin tener el apoyo completo de su partido y con un gobierno en minoría
Y un marco donde la Unión Europea está en recesión, España crece y ha conseguido el máximo rating en la calificación de su deuda
Menos mal que es inútil, porque si llega a tener algo de capacidad, seríamos primera potencia mundial
Por suerte, Feijóo no quiso ser presidente, así que leña al fuego.
Te falta un a mí me rebota y a ti te explota o algo así.
Pero mucho más.
No eres de España ni conoces nuestro país. Se nota.
Vienes aquí solo a meter mierda, como tantos otros.
Ya cansa un poco. A mí al menos me tenéis un poco cansado.
La eliminación de los contratos temporales, la subida del salario mínimo, la bajada del desempleo o la buena marcha de la economía son cosas que celebran más
Se nos acabará pronto la suerte, me temo.
No quiero decir que me parezca bien que no presenten presupuestos. Deberían haberlo hecho aunque fuera para que los rechazase el Congreso.