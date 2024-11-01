España sin gasolina

edición general
Artículo 134. 3 de la Constitución Española; "El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración del año anterior". Pues bien, vamos ya por el tercer año consecutivo que Pedro Sánchez incumple esta obligación constitucional.

manzitor
La única salida para tener presupuestos, es ninguna, tal y como está ahora mismo la posición de los partidos, ya en clave preelectoral. Y ante eso, dos opciones, prorrogar o convocar elecciones. Y como lo que quiere la derecha son elecciones desde el día siguiente al de las elecciones anteriores, nos darán la matraca con los presupuestos por tierra, mar y aire.
Por supuesto que lo correcto sería tener presupuestos, pero ante la tesitura entre ambas opciones, la legislación opera para todos igual, incluidas comunidades o ayuntamientos. Y ante la crítica, no puedes decir A para rajar de PS y decir B o callarte cuando se trata de tu partido.
sorecer
#7 jajaja. Dime que tienes 8 años por favor, para que todo se aclare.
Cantro
#7 por si no has salido de debajo de una piedra en todo este tiempo, la inflación ha subido en toda Europa, e incluso más que en este país

Es decir, de haber gobernado a la derecha se hubiese moderado mucho el crecimiento del salario mínimo pero las cosas seguirían costando lo mismo
Lrs
#8 ahhhhhh vale!!!!!! entonces............ VIVA PEDRI!!!!! EL PRESIDENTE MÁS INÚTIL DE LA HISTORIA!!!! VIVA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FREE FREE PALES TI NE!!!!!!!!!!
Cantro
#11 lo de trolear tienes que entrenarlo más. En lugar de indignación e impotencia provocase algo parecido a la vergüenza ajena

Desde mi punto de vista, Zapatero y, sobre todo, Rajoy, fueron notablemente más inútiles

Pedro Sánchez es un tipo que ha tenido que enfrentarse a una pandemia, una guerra, una crisis de inflación, una crisis global en la cadena de suministros, una erupción volcánica y un apagón, un lawfare escandaloso, sin tener el apoyo completo de su partido y con un gobierno en minoría

Y un marco donde la Unión Europea está en recesión, España crece y ha conseguido el máximo rating en la calificación de su deuda

Menos mal que es inútil, porque si llega a tener algo de capacidad, seríamos primera potencia mundial
Andreham
A ElEconomista le importaría bien poco si fuera Feijóo el que llevase tres años sin presentar presupuestos; que es lo que pasaría si gobernase PPVox en minoría.

Por suerte, Feijóo no quiso ser presidente, así que leña al fuego.
Jaime131
Pero no gobierna la derecha. :troll:
Toponotomalasuerte
#1 2012, 2017 y 2018.... Y tb tuviste a Ayuso aplazando presupuestos. Pero como tú dices, gobernaba la derecha!
Jaime131
#3 Y tú más de libro.
Toponotomalasuerte
#4 jijijijijiji que crack!!!
Te falta un a mí me rebota y a ti te explota o algo así.
cunaxa
#1 Y los trabajadores damos gracias por ello porque si hubiera estado gobernando estos año, estaríamos mucho más jodidos.
Pero mucho más.
Marcus78
mejor esto a que los de siempre se lleven los presupuesto a dos manos... :troll:
sliana
ahora nos importa mucho la constitucion
cunaxa
#7 suben todas las cosas un 500%
No eres de España ni conoces nuestro país. Se nota.
Vienes aquí solo a meter mierda, como tantos otros.
Ya cansa un poco. A mí al menos me tenéis un poco cansado.
Lrs
qué mas da!!!! VIVA PEDRI!!!!!!!! OH SIII FREE FREE PALES TINEEEEEEEEEEE OLE LA FLOTILLA OLEE!!!!!
Cantro
#5 la flotilla es una anécdota

La eliminación de los contratos temporales, la subida del salario mínimo, la bajada del desempleo o la buena marcha de la economía son cosas que celebran más
Lrs
#6 GUAAAAA LA SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO!!!! MASIVO!!!!!!! suben todas las cosas un 500% me suben el salario 100 euros pero es PROGRE!!!!! GUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
cunaxa
#5 Si fueras trabajador en España estarías diciendo viva Pedro y viva Yolanda Díaz, que son los que nos han dado un poco de respiro en lo que estábamos sufriendo los trabajadores los años anteriores.
Se nos acabará pronto la suerte, me temo.
No quiero decir que me parezca bien que no presenten presupuestos. Deberían haberlo hecho aunque fuera para que los rechazase el Congreso.
