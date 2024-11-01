España se queda sin la mitad de las películas más taquilleras de 2026 en todo el mundo (y muchas podrían no estrenarse jamás)

Entre éxitos de taquilla como 'Super Mario Galaxy' o 'Proyecto Salvación' asoman varias desconocidas que han revolucionado el mapa cinematográfico actual. Somos colonia culturalmente de EE. UU. y es difícil que estas películas, muy comerciales, se estrenen en España.
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Vamos, que si una pelicula no es usana ni española, la probabilidad de que la proyecten tiende a 0.
Imaginad lo que nos hubiéramos perdido de no ser así. Que solo un puñado de frikis supieran que había un tebeo y dibujo animado llamado Dragon Ball, pero no hubieran podido verlo.
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El problema es más traducir la película al español de España, no tanto la comercialización.