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España se queda sin la mitad de las películas más taquilleras de 2026 en todo el mundo (y muchas podrían no estrenarse jamás)

España se queda sin la mitad de las películas más taquilleras de 2026 en todo el mundo (y muchas podrían no estrenarse jamás)

Entre éxitos de taquilla como 'Super Mario Galaxy' o 'Proyecto Salvación' asoman varias desconocidas que han revolucionado el mapa cinematográfico actual. Somos colonia culturalmente de EE. UU. y es difícil que estas películas, muy comerciales, se estrenen en España.

| etiquetas: cine , colonialismo , colonialismo cultural , taquillazos
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6 comentarios
5 1 0 K 61 cultura
javibaz #3 javibaz
Y no las podrás ver, Cerezo dixit.
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Esfingo #6 Esfingo
#4 Ahí están todas.
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laveolo #2 laveolo
El titular quedaria mejor diciendo: "Las distribuidoras españolas sólo importan cine de EEUU".

Vamos, que si una pelicula no es usana ni española, la probabilidad de que la proyecten tiende a 0.
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#1 esbrutafio
De forma excepcional el manga y anime japonés pudo romper el bloqueo cultural y llegar a España y otras colonias de EE. UU.
Imaginad lo que nos hubiéramos perdido de no ser así. Que solo un puñado de frikis supieran que había un tebeo y dibujo animado llamado Dragon Ball, pero no hubieran podido verlo.

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Format_C #5 Format_C
#1 Bueno, sera que no hay Kdramas y pelis chinas ahora en Streaming.

El problema es más traducir la película al español de España, no tanto la comercialización.
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menéame