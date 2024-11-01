edición general
España, entre los países europeos con peor WiFi en sus trenes

España, entre los países europeos con peor WiFi en sus trenes

Frente a la velocidad de descarga media de 7,59 Mbps, España se queda en 1,45 Mbps y Suecia, el mejor clasificado, sube hasta los 64,58 Mbps.

jdmf #6 jdmf
Dame unos trenes puntuales y luego veremos lo de la wifi.!!
#3 Leon_Bocanegra *
Pues al ministro le funciona muy bien el tuiter. No veas cómo rabia la derecha con él.
Skiner #7 Skiner
#4 que ntervienen en internet y hacen que funcione mal :troll:
Skiner #12 Skiner *
#11 gente que aprovecha cualquier cosa para sacar su película.
que no tiene nada que ver no tener cobertura wifi dentro del tren con no tener cobertura de teléfono en medio del campo perdido de España :wall:
Skiner #1 Skiner
España, entre los países europeos con peor WiFi en sus trenes
En general y sino que se lo digan a los caprichosos bloqueos de la liga
dark_soul #4 dark_soul
#1 que tiene el wifi con la liga?
#2 oscarcr80
Pronuncia WIFI (guaifai) y no veas que cara te pone la gente.
Skiner #9 Skiner *
#2 si hablas en Español y dices => "güaifai" pareces gilipollas. :troll:
se le dice "güifi" de toda la vida
DraWatson #5 DraWatson
Recordemos que en España hubo un accidente con muchas víctimas, básicamente por 3 motivos: Poca/ninguna cobertura de móvil, dependencia total del maquinista para frenar el tren, maquinista que no contó correctamente el número de curvas.

Con tal que de 1 de esas 3 cosas no fallase no hubiese accidente. A veces me gustaría saber en estos años que cambió realmente del protocolo.
dark_soul #8 dark_soul
#5 me voy a arriesgar a preguntar. Que tiene que ver eso con el wifi?
Skiner #10 Skiner
#8 nada, te quería vender su moto #5
dark_soul #11 dark_soul
#10 se le tendría que caer la cara de vergüenza por sacar un tema tan doloroso por una frivolidad como no tener wifi en un tren
