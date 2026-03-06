·
España duplica en un año las compras de gas a EE.UU. entre tensiones geoestratégicas
En el arranque del año se han intensificado las compras al socio americano, hasta el punto de provocar un sorpasso al principal suministrador.
españa
eeuu
tensiones
#1
XtrMnIO
Y esto fue por la bajada de bragas de la Úrsula, y si se ponen tontos los gringos le volvemos a comprar a Argelia, que además nos sale más barato.
6
K
74
#3
Dav3n
#1
Ahora hace falta que Argelia quiera venderte, no olvides que estamos en medio de un conflicto y diga lo que diga Sánchez somos Europa y Europa está ayudando a Usrael, ojo con eso.
Mejor no dar nada por seguro y prepararse para el peor escenario.
Mejor no dar nada por seguro y prepararse para el peor escenario.
3
K
48
#6
Veelicus
#3
Efectivamente, lo mismo Argelia decide, por lo que sea, que su gas se lo vende a China que pagan mejor...
0
K
11
#7
El_dinero_no_es_de_nadie
*
#1
Argelia nos cerró un gaseoducto que es por donde va el gas barato.
Argelia sigue siendo nuestro mayor proveedor de gas en 2023, 2024 y 2025. La excepción ha sido en enero de 2026.
0
K
11
#2
Niessuh
El apagón es lo que tuvo
1
K
22
#4
Grahml
*
Vamos a tener TACO otra vez, esta vez versión PSOED
0
K
20
#5
MoñecoTeDrapo
¿El socio americano? ¿Quién llama a EEUU de esa forma?
1
K
14
