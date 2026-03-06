edición general
España duplica en un año las compras de gas a EE.UU. entre tensiones geoestratégicas

En el arranque del año se han intensificado las compras al socio americano, hasta el punto de provocar un sorpasso al principal suministrador.

XtrMnIO #1 XtrMnIO
Y esto fue por la bajada de bragas de la Úrsula, y si se ponen tontos los gringos le volvemos a comprar a Argelia, que además nos sale más barato.
#3 Dav3n
#1 Ahora hace falta que Argelia quiera venderte, no olvides que estamos en medio de un conflicto y diga lo que diga Sánchez somos Europa y Europa está ayudando a Usrael, ojo con eso.

Mejor no dar nada por seguro y prepararse para el peor escenario.
Veelicus #6 Veelicus
#3 Efectivamente, lo mismo Argelia decide, por lo que sea, que su gas se lo vende a China que pagan mejor...
#7 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Argelia nos cerró un gaseoducto que es por donde va el gas barato.

Argelia sigue siendo nuestro mayor proveedor de gas en 2023, 2024 y 2025. La excepción ha sido en enero de 2026.
Niessuh #2 Niessuh
El apagón es lo que tuvo
#4 Grahml *
Vamos a tener TACO otra vez, esta vez versión PSOED  media
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
¿El socio americano? ¿Quién llama a EEUU de esa forma? ?(
