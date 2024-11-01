edición general
9 meneos
9 clics
España cuenta con 81.291 agresores que han cometido delitos de violencia de género contra dos o más víctimas

España cuenta con 81.291 agresores que han cometido delitos de violencia de género contra dos o más víctimas

España cuenta con un total de 81.291 agresores persistentes, que han cometido delitos de violencia de género contra dos o más víctimas, registrados en el Sistema Viogén desde 2007, según aseguran fuentes del Ministerio del Interior a Europa Press. Igualmente, estas mismas fuentes señalan que, desde febrero de 2023, se han realizado 19.659 comunicaciones a víctimas de violencia machista de que su agresor tiene antecedentes en el Sistema Viogén.

| etiquetas: españa , cuenta , 81.291 agresores , cometido , delitos violencia
8 1 0 K 111 actualidad
11 comentarios
8 1 0 K 111 actualidad
MaRRaldo_1 #2 MaRRaldo_1
La nota de prensa da muchos datos, pero no el más importante.
4 K 32
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#2 Ni lo va a dar.
0 K 13
#5 disecain
#2 #3 ¿Y lo que os molaría si las cifras dijeran lo que queréis, eh? Así dejaría de ser una cuestión de ingresos, nivel cultural y educación para ser un problema de culturas atrasadas. ¿O vais por otro lado?
0 K 10
MaRRaldo_1 #10 MaRRaldo_1
#5 Entonces, ¿estás diciendo que el motivo de esas agresiones no solo es el hecho de ser hombres, sino que hay una razón sociocultural y socioeconómica? ¿Y por qué ocultar esos datos mejora el problema?
0 K 7
Graffin #7 Graffin
#2 Que todos tienen pene?
2 K 36
#8 EISev *
#7 no tiene por qué, habrá hombres trans condenados por VdG

La definición de VdG es únicamente de hombre a mujer que es o ha sido pareja o situación análoga. No especifica que el hombre haya de poseer pene, eso sería transfobia
1 K 26
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
#7 Es que en otro caso no es VdG. La propia ley lo especifica...

Vamos que es una ley que depende de tus genitales.
0 K 13
Fernando_x #11 Fernando_x
#2 Dudo que sea el más importante. Será el más importante para el que tiene otros objetivos e intereses, y solo usa la violencia de género como excusa para promocionarse.
0 K 10
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pues si ya han cometido dos. A la trena y que no vean la luz del día. Y para las que lanzan dos o más denuncias falsas contra hombres, lo mismo.
0 K 13
strike5000 #4 strike5000 *
O sea, que realmente hay muchos menos agresores de lo que creemos, lo que ocurre es que hay muchos reincidentes. Vamos, que quizás los hombres, así en general, no seamos tan malos.
0 K 11
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
#4 Hay hombres malos y mujeres malas. El tema es que hay mucha gente que viene a hablar de su libro y a vivir de ello.
1 K 21

menéame