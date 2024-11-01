España cuenta con 81.291 agresores que han cometido delitos de violencia de género contra dos o más víctimas

España cuenta con un total de 81.291 agresores persistentes, que han cometido delitos de violencia de género contra dos o más víctimas, registrados en el Sistema Viogén desde 2007, según aseguran fuentes del Ministerio del Interior a Europa Press. Igualmente, estas mismas fuentes señalan que, desde febrero de 2023, se han realizado 19.659 comunicaciones a víctimas de violencia machista de que su agresor tiene antecedentes en el Sistema Viogén.