España, candidata para acoger la sede del WTTC, que saldría del Reino Unido por el 'Brexit'

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), la organización que representa al sector privado global de la industria de viajes y turismo, está analizando la posibilidad de cambiar su sede central fuera del Reino Unido. España es una de las aspirantes junto a Italia y Suiza. "El 'Brexit' es uno de los principales factores en nuestra decisión. Los beneficios de una sede europea incluyen costos operativos más bajos, el acceso al mercado único de la UE y la flexibilidad de contratación de un grupo multilingüe de talentos".

