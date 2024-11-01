España autoriza transferencias de material militar de Israel tres meses después de la aprobación del embargo

Tres meses después de la aprobación del Real Decreto-ley que establecía “medidas urgentes contra el genocidio en Gaza” y prohibía la importación y exportación de armamento con Israel, el Gobierno español ha hecho uso de la cláusula que permite establecer excepciones y ha dado luz verde a transferencias de “material de defensa y doble uso” israelí para Airbus. Así lo indica la referencia del Consejo de Ministros celebrado el pasado 23 de diciembre y publicada en la web de Moncloa.