España “acoge con satisfacción” el apoyo de la ONU al plan de Marruecos para el Sáhara

“España acoge con satisfacción” la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones que, por vez primera, el pasado 31 de octubre, avaló la posición de Rabat en el conflicto del Sahara Occidental, subrayando que “una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría ser la solución más factible” para la excolonia española, ocupada por Marruecos desde hace medio siglo. Así consta en la declaración conjunta aprobada tras la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos celebrada este jueves en La Moncloa, bajo la presidencia de los...

Algún día se sabrá que información tiene Marruecos de Pedro Sánchez, ya que las felaciones son un no parar.
#2 ¿Crees que seria diferente con el PP y VOX?
Y por qué no “una verdadera autonomía bajo soberanía Española" que seguro que les otorga más libertad que la dictadura alawita ???

Porque en los designios del imperio, mientras el Sahara Occidental sea de Marruecos los pueden explotar sin contar con un estado de derecho que les ponga cortapisas ...
#3 Colonialismo europeo en África en pleno siglo XXI, sin permiso de USA imposible. Marruecos es un aliado tanto de USA como de Israel y les compra material militar.
Una de cal y otra de arena!
