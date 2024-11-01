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Eslovenia insta a la UE a investigar las denuncias de que espías israelíes interfirieron en la contienda electoral. [EN]

Eslovenia insta a la UE a investigar las denuncias de que espías israelíes interfirieron en la contienda electoral. [EN]

El primer ministro de Eslovenia, Robert Golob, ha instado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a investigar las acusaciones de que la empresa de espionaje israelí Black Cube interfirió en la campaña electoral del país. «Tal injerencia por parte de una empresa privada extranjera supone una clara amenaza híbrida contra la Unión Europea y sus Estados miembros, que repercute negativamente o puede amenazar nuestros valores, procedimientos y procesos políticos comunes», escribió Golob.

| etiquetas: eslovenia , israel , espionaje , black cube , elecciones
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8 comentarios
17 4 0 K 158 actualidad
toshiro #3 toshiro
Investigar los crímenes de Israel es antisemita.
Es que no se nos queda en la cabeza o que?
5 K 72
shinjikari #1 shinjikari
Vaya, Israel espiando democracias europeas para aupar partidos de extrema derecha... jamás se me hubiera pasado por la cabeza :troll:
3 K 42
tul #2 tul
ya pueden pillar una silla, no van a investigar a los sionazis por asesinar a cientos de miles de personas delante de las camaras como para investigarles por esto...
2 K 34
shinjikari #5 shinjikari
#2 Ya va Von der Leyen hacia Israel para luchar a muerte contra Netanyahu y defender Europa. O a darle las gracias, no se sabe.
1 K 25
aupaatu #4 aupaatu *
Que disgusto, pensaba que estas tacticas eran solo de los malvados Imperialistas Rusos.
2 K 31
#7 UNX
La ultraderecha globalista tratando de imponerse en todo el globo, pero luego los globalistas son otros...
1 K 23
Supercinexin #8 Supercinexin
En realidad, todas esas acusaciones de que "hackers rusos" manipulaban las benditas elecciones europeas jamás se demostraron, no hubo nunca ningún dato presentable al público de que, efectivamente, agentes pagados por Rusia interfirieran en las elecciones ni de ningún país europeo ni de EEUU. Más allá de pomposas declaraciones de alguna agencia occidental de "inteligencia" de que "están seguros" y ya.

Siiiin embargo, sí que hay pruebas de sobra de la manipulación…   » ver todo el comentario
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menéame