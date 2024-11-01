Eslovenia insta a la UE a investigar las denuncias de que espías israelíes interfirieron en la contienda electoral. [EN]

El primer ministro de Eslovenia, Robert Golob, ha instado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a investigar las acusaciones de que la empresa de espionaje israelí Black Cube interfirió en la campaña electoral del país. «Tal injerencia por parte de una empresa privada extranjera supone una clara amenaza híbrida contra la Unión Europea y sus Estados miembros, que repercute negativamente o puede amenazar nuestros valores, procedimientos y procesos políticos comunes», escribió Golob.