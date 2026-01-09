Las escuelas de Minneapolis ofrecerán clases remotas ante redadas migratorias

El sistema escolar de Minneapolis ofrecerá a las familias la opción de clases remotas durante un mes en medio de las redadas en la ciudad de parte de las autoridades migratorias federales. La aplicación de la ley de inmigración en ciudades de todo Estados Unidos ha llevado a una disminución en la asistencia escolar, según padres y educadores. “Esto satisface una necesidad realmente importante para nuestros estudiantes que no pueden venir a la escuela en este momento”, escribió el administrador escolar de Minneapolis.