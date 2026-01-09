edición general
23 meneos
36 clics
Las escuelas de Minneapolis ofrecerán clases remotas ante redadas migratorias

Las escuelas de Minneapolis ofrecerán clases remotas ante redadas migratorias

El sistema escolar de Minneapolis ofrecerá a las familias la opción de clases remotas durante un mes en medio de las redadas en la ciudad de parte de las autoridades migratorias federales. La aplicación de la ley de inmigración en ciudades de todo Estados Unidos ha llevado a una disminución en la asistencia escolar, según padres y educadores. “Esto satisface una necesidad realmente importante para nuestros estudiantes que no pueden venir a la escuela en este momento”, escribió el administrador escolar de Minneapolis.

| etiquetas: escuelas , minneapolis , ice , redadas migratorias
19 4 0 K 307 actualidad
10 comentarios
19 4 0 K 307 actualidad
Comentarios destacados:    
Kantinero #2 Kantinero
De primero de antidictadores psicópatas..... la Resistencia organizándose
7 K 88
frankiegth #10 frankiegth *
#2. Pues van a tener que escavar túneles porque ya ni metidos en casa están a salvo.
2 K 35
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Si no son los tiroteos son tipos que te pueden asesinar o desaparecer
3 K 56
jonolulu #1 jonolulu
De la clandestinidad de los judíos a esto...
3 K 53
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Cualquier paralelismo con la Alemania nazi es casualidad. Circulen.
3 K 39
themarquesito #8 themarquesito
#4 Cualquier parecido con los camisas pardas es pura coincidencia
1 K 35
Supercinexin #5 Supercinexin
¿Tú crees que a ESO de la foto se le puede llamar "policía"? Y no es algo "de Trump", es lo común desde Bush lo menos.

Pero la dictadura es China. Claro que sí, guapi.
1 K 26
Connect #6 Connect
A mi me sabe mal por esta gente que muere y los que padecen algún tipo de arresto, pero estoy encantado con la deriva de Estados Unidos. Tal como va, y lo que está liando en solo un año, ahora la pregunta ya no es si se va a desmoronar o no, sino cuando. Si antes de que salga Trump o en pleno mandato. Pero que la gente acaba saliendo a la calle con grandes protestas, está cantado. Tardarán porque los tienen muy controlados, pero cuando ya no haya nada que perder y si mucho miedo, acabarán liándola.
0 K 11
#9 Pivorexico *
#6 O afiliándose al "partido" por pura supervivencia , con una sociedad tan individualista a saber .

Edito : va ser curioso ver la actuación del ICE en las elecciones de medio mandato (noviembre)
0 K 12
#7 Pkpkpk
No os recuerda a lo que hicieron las mujeres afganas cuando los talibán prohibieron estudiar a las mujeres?
:roll:
0 K 8

menéame