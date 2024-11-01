edición general
11 meneos
10 clics
El escudo antimisiles de Trump, "Cúpula Dorada", aumenta su coste a 185.000 millones

El escudo antimisiles de Trump, "Cúpula Dorada", aumenta su coste a 185.000 millones

El proyecto estimaba un coste en la primera etapa que se verá incrementado en 10.000 millones de dólares. El plazo de finalización se extiende hasta 2035.

| etiquetas: cúpula dorada , trump , sobrecostes , eeuu
10 1 0 K 137 actualidad
7 comentarios
10 1 0 K 137 actualidad
DocendoDiscimus #1 DocendoDiscimus
Yo conozco un escudo antimisiles más efectivo y más barato, se llama: NO METERSE EN GUERRAS IMPERIALISTAS.
11 K 150
Fisionboy #2 Fisionboy
Dinero que irá directo de los bolsillos de los ciudadanos a las cuentas en paraísos fiscales de los fabricantes de armas.

Menudo negocio la guerra, tú.
2 K 30
Javi_Pina #6 Javi_Pina
Trump les mea encima y le llaman cúpula dorada.
1 K 27
elGude #3 elGude
Pero luego la sanidad es un gasto comunista.
0 K 10
HartzBaltz #7 HartzBaltz
Entendéis ahora para qué querían tantos recortes sociales? La mafia de la guerra se lo lleva caliente. En Estados Unidos y todo Occidente. Son una mafia!
0 K 10
Andreham #5 Andreham
Hombre, es que si hay que chaparlo en oro eso vale dinero.
0 K 8
Lamantua #4 Lamantua
El nombre coincide con el color de su jeta.
0 K 7

menéame