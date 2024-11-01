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El escudo antimisiles de Trump, "Cúpula Dorada", aumenta su coste a 185.000 millones
El proyecto estimaba un coste en la primera etapa que se verá incrementado en 10.000 millones de dólares. El plazo de finalización se extiende hasta 2035.
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cúpula dorada
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#1
DocendoDiscimus
Yo conozco un escudo antimisiles más efectivo y más barato, se llama: NO METERSE EN GUERRAS IMPERIALISTAS.
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#2
Fisionboy
Dinero que irá directo de los bolsillos de los ciudadanos a las cuentas en paraísos fiscales de los fabricantes de armas.
Menudo negocio la guerra, tú.
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#6
Javi_Pina
Trump les mea encima y le llaman cúpula dorada.
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#3
elGude
Pero luego la sanidad es un gasto comunista.
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#7
HartzBaltz
Entendéis ahora para qué querían tantos recortes sociales? La mafia de la guerra se lo lleva caliente. En Estados Unidos y todo Occidente. Son una mafia!
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#5
Andreham
Hombre, es que si hay que chaparlo en oro eso vale dinero.
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#4
Lamantua
El nombre coincide con el color de su jeta.
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