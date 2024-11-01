¿Qué se esconde detrás del reconocimiento israelí de Somalilandia?

Israel ha dado un paso inédito en la diplomacia internacional reconociendo a Somalilandia como un “estado independiente y soberano”. La decisión, anunciada este viernes, sitúa al estado hebreo como el primer país del mundo en oficializar este apoyo a la antigua colonia británica del noroeste de Somalia, una región que hace más de tres décadas que opera como un estado de facto sin reconocimiento internacional.
Lástima que no propusieran ellos acoger a los tres millones de palestinos en su comunidad autónoma para obtener cobertura diplomática y militar israelí. Aunque claro, también hay que tener en cuenta que son morenos y musulmanes la mayoría de ellos, y eso en la redacción de el nacional punt cat no suele gustar (ver sus noticias estilo Mediterráneo Digital para corroborar).