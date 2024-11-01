¿Qué se esconde detrás del reconocimiento israelí de Somalilandia?

Israel ha dado un paso inédito en la diplomacia internacional reconociendo a Somalilandia como un “estado independiente y soberano”. La decisión, anunciada este viernes, sitúa al estado hebreo como el primer país del mundo en oficializar este apoyo a la antigua colonia británica del noroeste de Somalia, una región que hace más de tres décadas que opera como un estado de facto sin reconocimiento internacional.