Escándalo en el Marruecos-Colombia de Copa Davis: el público local, a botellazos con los visitantes  

En la Copa Davis Colombia dio la sorpresa al vencer a domicilio a Marruecos por 3-1, un triunfo que desembocó en una tensa situación, con el equipo sudamericano agredido por la afición local, que les lanzó botellas y otros objetos y tuvo que evacuado del recinto con escolta policial. Tras ser hostigado durante Nicolás Mejía fue a festejar su victoria al centro de la cancha pese a que hubo gente de la organización que lo intentó detener y el público local, frustrado, comenzó a arrojarles botellas a los tenistas y delegados colombianos.