Escándalo en el Marruecos-Colombia de Copa Davis: el público local, a botellazos con los visitantes

En la Copa Davis Colombia dio la sorpresa al vencer a domicilio a Marruecos por 3-1, un triunfo que desembocó en una tensa situación, con el equipo sudamericano agredido por la afición local, que les lanzó botellas y otros objetos y tuvo que evacuado del recinto con escolta policial. Tras ser hostigado durante Nicolás Mejía fue a festejar su victoria al centro de la cancha pese a que hubo gente de la organización que lo intentó detener y el público local, frustrado, comenzó a arrojarles botellas a los tenistas y delegados colombianos.

Kantinero #5 Kantinero
Expulsion de Marruecos y en futbol igual, que se la liaron a Senegal. Mala gente, antideportivos
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
bueno escandalo escandalo, no me seais, ni que nos pilla de sorpresa
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Al menos pueden estar contentos, no les robaron las toallas como en la final de la copa de África xD
#6 Suleiman
Y estos hacen un mundial... Después de lo de la copa africa, deberían expulsarlos.
calde #3 calde *
Si no puedes celebrar la victoria pacíficamente, entonces lo mejor habría sido cancelar el partido.

Nada de jugar a puerta cerrada, cuando los aficionados no se sepan comportar, se cierra el espectáculo, no tiene sentido jugar competiciones en estos ambientes. Y sanciones para todo aquel que haya tirado objetos o preferido insultos o amenazas.
Garbns #7 Garbns
Entre esto y lo de marruecos-senegal, el mundial va a ser unas risas
drocab2012 #2 drocab2012
Sorpresa en Las Gaunas!...
Blackat #8 Blackat
Sois todos unos racistas . Son sus costumbres y hay que respetarlas .
