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El escándalo Kitchen demuestra que el poder puede usarse para tapar la verdad cuando nadie lo frena

El escándalo Kitchen demuestra que el poder puede usarse para tapar la verdad cuando nadie lo frena

El juicio revela una red de espionaje, destrucción de pruebas y maniobras políticas que ponen en cuestión el funcionamiento del Estado durante los gobiernos del PP. Cuando las revelaciones sobre la caja B y el papel de su extesorero amenazaban con salpicar a la cúpula, desde el Ministerio del Interior, se habrían dado las órdenes para poner en marcha el operativo. No se trataba de investigar delitos, sino de anticiparse a ellos, de controlar qué podía salir a la luz y qué debía desaparecer. Todo con dinero publico.

| etiquetas: caso kitchen , destrucción pruebas , mafia politica
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5 comentarios
11 3 0 K 122 actualidad
makinavaja #5 makinavaja
EL poder, y el dinero, siempre se han usado para tapar la verdad... :-D :-D
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aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"El escándalo Kitchen demuestra que el poder puede usarse para tapar la verdad cuando nadie lo frena"

Joder acaban de descubrir la polvora... :shit:
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#4 harverto
Con jueces y policías en el bolsillo, el 60% del trabajo está hecho, sólo tienes que esperar a que el rival se desmorone
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#1 Horkid
Dinero público, opaco por definición, empleado presuntamente para pagar a un confidente dentro del entorno del extesorero. No estamos ante una filtración puntual, sino ante una estrategia sostenida en el tiempo para acceder a documentos, dispositivos y conversaciones privadas. Todo ello sin control judicial y al margen de cualquier procedimiento legal. A partir de ahí, el caso entra en un terreno todavía más delicado. Se habla de robos de móviles, de copias de información sensible, de…   » ver todo el comentario
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Quel #3 Quel
Revelar lo que es un secreto a voces. Curioso.
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menéame