"El escándalo Kitchen demuestra que el poder puede usarse para tapar la verdad cuando nadie lo frena"

El juicio revela una red de espionaje, destrucción de pruebas y maniobras políticas que ponen en cuestión el funcionamiento del Estado durante los gobiernos del PP. Cuando las revelaciones sobre la caja B y el papel de su extesorero amenazaban con salpicar a la cúpula, desde el Ministerio del Interior, se habrían dado las órdenes para poner en marcha el operativo. No se trataba de investigar delitos, sino de anticiparse a ellos, de controlar qué podía salir a la luz y qué debía desaparecer. Todo con dinero publico.