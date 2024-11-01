El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros

El escándalo de los empadronamientos falsos en Euskadi para acceder a becas del Gobierno vasco reservadas a deportistas de alto nivel salpica a otros tres remeros. El Ejecutivo autonómico ha iniciado los trámites para retirar la condición de atletas de élite a la zaragozana Esther Briz y a la cántabra Virginia Díaz (ambas olímpicas en París 2024), mientras que ya en primavera denegó este reconocimiento al catalán Aleix García I Pujolar. La Consejería no ve creíble que residan aquí por lo que «no ostentan la condición política de vascos».