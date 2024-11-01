"Escalofriante": el FBI sorprende con visitas a domicilios de manifestantes inocentes por orden de Trump [Eng]

En un caso, el profesor de educación especial Miles Serafini, de 26 años, contó que unos agentes visitaron su domicilio después de que participara en una manifestación celebrada en junio en una oficina del ICE en Arizona. "Hemos venido para hacerle algunas preguntas sobre la manifestación que tuvo lugar el 11 de junio", explicó uno de los agentes. "Básicamente, hemos estado preguntando a varias personas... y ha salido su nombre". Antes de marcharse, los agentes le dijeron a Serafini que quizá no fuera la última vez que se vieran.