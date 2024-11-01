edición general
¿Es Trump un fascista?

¿Es Trump un fascista?

Para ver si el término es adecuado en el caso de Trump, repasamos nueve rasgos del fascismo histórico de Hitler y Mussolini y analizamos si existen paralelismos con su política actual.

Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Una persona que pone en duda las elecciones con mentiras, que ataca a su propio vicepresidente con amenazas por certificar las elecciones, alienta el Asalto al Capitolio, indulta a los “patriotas” que son juzgados, se rodea de supremacistas blancos, nazis, racistas, hace comentarios racistas y humillantes por la religión, se rodea de gente de extrema derecha o apoya a hijos de nazis…

Yo no sé cómo catalogarlo xD
Leconnoisseur #3 Leconnoisseur
Si. Siguiente pregunta
rogerius #2 rogerius
Absolutely.
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Veo innecesario discutir sobre meros tecnicismos para adjudicarle el Facha Seal of Aproval. Y menos en tiempos en los que la palabra fascista ya ni asusta a ni a sus propias víctimas.
Lo que es indiscutible, es que se trata de un déspota corrupto, un tirano, un narcisista, asesino, ladrón, violador, estafador, mentiroso, payaso, imbécil.... Mira, casi que prefiero que solo fuera un facha a secas.
qwertyTarantino #7 qwertyTarantino
Nacionalismo.
Capitalismo.
Autoritarismo.

Se dan las tres y sobradamente. Es un fascista. No hay tanta historia.
magnifiqus #6 magnifiqus
Da igual si lo es o no personalmente. El caso es que se rodea de fascistas y está montando un estado fascista, o algo que se le parece mucho.
#1 yukatan
De libro....
