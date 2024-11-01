·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7267
clics
Increíble video, una primicia mundial, muestra a una tribu amazónica no contactada emergiendo de la selva
5791
clics
Un búnker nuclear está «a pocos días» de caer al mar [Ing]
4874
clics
"Vendo Premio Nobel. Pocos kilómetros": los mejores memes de la humillación de Machado ante Trump
4527
clics
Rufián acalla las críticas de Álvarez de Toledo a Zapatero
5250
clics
Patrón de colapso de un imperio en 7 etapas: EE. UU. está en la etapa 5
más votadas
467
El ICE afirma que un inmigrante cubano murió al intentar suicidarse. Un testigo afirma que los guardias lo inmovilizaron y lo estrangularon [Ing]
366
“Ya no se molestan en usar mensajes subliminales”: las referencias nazis del Gobierno Trump causan indignación
530
Nacho Duato sale al paso de lo que dijo Ayuso sobre Julio Iglesias y le recuerda lo que ya ha hecho
294
Las universidades chinas suben en las clasificaciones mundiales; las de EE. UU. retroceden
404
Abascal cancela su visita a Jerusalén por la presión neonazi interna
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
20
clics
¿Es Trump un fascista?
Para ver si el término es adecuado en el caso de Trump, repasamos nueve rasgos del fascismo histórico de Hitler y Mussolini y analizamos si existen paralelismos con su política actual.
|
etiquetas
:
trump
,
fascismo
,
paralelismos
,
hitler
5
1
0
K
88
politica
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
88
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Verdaderofalso
Una persona que pone en duda las elecciones con mentiras, que ataca a su propio vicepresidente con amenazas por certificar las elecciones, alienta el Asalto al Capitolio, indulta a los “patriotas” que son juzgados, se rodea de supremacistas blancos, nazis, racistas, hace comentarios racistas y humillantes por la religión, se rodea de gente de extrema derecha o apoya a hijos de nazis…
Yo no sé cómo catalogarlo
5
K
105
#3
Leconnoisseur
Si. Siguiente pregunta
1
K
21
#2
rogerius
Absolutely.
0
K
17
#5
Jointhouse_Blues
Veo innecesario discutir sobre meros tecnicismos para adjudicarle el Facha Seal of Aproval. Y menos en tiempos en los que la palabra fascista ya ni asusta a ni a sus propias víctimas.
Lo que es indiscutible, es que se trata de un déspota corrupto, un tirano, un narcisista, asesino, ladrón, violador, estafador, mentiroso, payaso, imbécil.... Mira, casi que prefiero que solo fuera un facha a secas.
0
K
12
#7
qwertyTarantino
Nacionalismo.
Capitalismo.
Autoritarismo.
Se dan las tres y sobradamente. Es un fascista. No hay tanta historia.
0
K
10
#6
magnifiqus
Da igual si lo es o no personalmente. El caso es que se rodea de fascistas y está montando un estado fascista, o algo que se le parece mucho.
0
K
8
#1
yukatan
De libro....
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Yo no sé cómo catalogarlo
Lo que es indiscutible, es que se trata de un déspota corrupto, un tirano, un narcisista, asesino, ladrón, violador, estafador, mentiroso, payaso, imbécil.... Mira, casi que prefiero que solo fuera un facha a secas.
Capitalismo.
Autoritarismo.
Se dan las tres y sobradamente. Es un fascista. No hay tanta historia.