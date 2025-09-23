edición general
La Ertzaintza detiene a tres hombres por el asesinato de un joven de 21 años en Bilbao

La Ertzaintza detiene a tres hombres por el asesinato de un joven de 21 años en Bilbao

Los detenidos, todos ellos de origen latinoamericano, tienen 31, 21 y 28 años de edad. La Ertzaintza ha detenido a tres hombres como presuntos autores del asesinato a puñaladas de un joven de 21 años que se produjo el pasado fin de semana en Bilbao. La víctima, un joven marroquí de 21 años, falleció en el hospital de Cruces tras sufrir heridas de arma blanca en el pecho en el transcurso de un altercado ocurrido en plena vía pública.

Torrezzno #4 Torrezzno
#3 creo que no, se cargaron a uno del LDS este. Un madrid-barsa de la criminalidad
johel #8 johel *
#4 No se, he visto asesinato de un marroqui de 21 años con arma blanca en Soloetxe, me han parecido demasiadas coincidencias y he sumado. Si la operacion matematica era incorrecta, puede ser... :-/
Pertinax #9 Pertinax *
#4 Sí, son los mismos. El asesinado parece ser de la banda. Vi la noticia ayer donde se hablaba de que era de los suyos, pero subí la otra porque era muro de pago.
ansiet #1 ansiet
Pues nada, deportación y que cumplan sus condenas en sus respectivos paises, que no tengamos que alimentarlos con nuestros impuestos y después cuando salgan pagarles un subención.
devilinside #2 devilinside
#1 Orden incorrecto. Según nuestro CP, cumplimiento de condena en España y luego, si no tienen la nacionalidad española, expulsión. Ya está regulado, otra cosa es que los jueces no se tomen el trabajo
johel #5 johel *
#2 Tal cual, muchas veces culpamos a una ley inexistente cuando el problema es que la ley existe pero no se aplica porque los medios requeridos para hacerla efectiva no existen en algun punto de la "correa de transmision" policial/judicial.
Muchos de los problemas con los delincuentes vienen de la falta de medios en el sistema judicial que eterniza los plazos.
devilinside #10 devilinside
#5 Y en algunos casos, la pereza de los jueces, que también tienen lo suyo
johel #12 johel *
#10 Como en todos lados, pero cuando entran 500 casos de delitos comunes a la semana, el juzgado tiene capacidad para 100 y se da prioridad a una discusion legal del real madrid sobre el partido del domingo, mal vamos. Y me jode llevar esto al tema politico, pero el ppxose lleva 30 años lastrando el sistema judicial español por intereses partidistas, diciendo que va a dotarlo de medios mientras hace justo lo contrario mientras nosotros nos enzarzamos en discusiones esteriles sobre que criminal es peor.
devilinside #13 devilinside
#12 Bueno, llevo más de 30 años ejerciendo y te digo que los jueces, una vez aprueban la oposición son de no currar más de lo imprescindible. Es como deducir testimonio por falsa denuncia o falso testimonio en un procedimiento. En esos treinta años diría que puedo contar lo de deducir testimonio con mis dedos de las manos y los pies y con los tuyos
johel #14 johel *
#13 No te digo que no. En todos los lados hay gente que trabaja para vivir, gente que vive para trabajar y quien roza el palo todo lo que puede. ¿Son mayoria? ¿Minoria? ¿Como calcularlo? uff...
Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial
#2 Si la tuvieran habria que retirarsela
devilinside #11 devilinside
#6 Se puede retirar por delitos graves (no todos los delitos son graves), pero el Juez tiene que remitir el procedimiento al Ministerio del Interior, y yo diría que es demasiado trabajo para un juez
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
#1 cuidado que te dirán que en sus países no se respetan los derechos humanos.
