La Ertzaintza detiene a tres hombres por el asesinato de un joven de 21 años en Bilbao

Los detenidos, todos ellos de origen latinoamericano, tienen 31, 21 y 28 años de edad. La Ertzaintza ha detenido a tres hombres como presuntos autores del asesinato a puñaladas de un joven de 21 años que se produjo el pasado fin de semana en Bilbao. La víctima, un joven marroquí de 21 años, falleció en el hospital de Cruces tras sufrir heridas de arma blanca en el pecho en el transcurso de un altercado ocurrido en plena vía pública.