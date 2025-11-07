edición general
8 meneos
46 clics
Errores de la izquierda que favorecen a la ultraderecha

Errores de la izquierda que favorecen a la ultraderecha

La izquierda ha conseguido algunos logros importantes en los últimos tiempos, pero han quedado deslucidos por su apuesta suicida por el posmodernismo, que no es más que un neoliberalismo remozado disfrazado de transgresión. Ha priorizado el reconocimiento identitario y la diversidad antes que la justicia social y la igualdad. Si el precio que ha pagado es poco o mucho lo veremos en las próximas contiendas electorales.

| etiquetas: izquierda , ultraderecha , posmodernismo
6 2 2 K 43 politica
12 comentarios
6 2 2 K 43 politica
Comentarios destacados:    
#3 tromperri *
Soy facha porque hay rojos es una absoluta mierda de argumento. Eres facha porque eres un montón de mierda insolidario, machista, nacionalista, misógino, ignorante, homófobo, servil y meapilas.
9 K 77
#7 no_soy_un_bot
#3 igual que el capitalismo, la derecha sabe reconvertir defectos en virtudes... y ocultar sus verdaderos objetivos, usan la mentira
la izquierda solo hace brillar las virtudes y no miente, todo desventajas
0 K 7
ThePetersellers #12 ThePetersellers *
#3 Perdona si encuentras camisetas y pegatinas con tu post pegadas por ahí. Pero me temo que esa frase liquida la discusión.
0 K 9
#4 Almirantecaraculo
Preocuparse por la salud pública, gratuita y universal, eso está fatal. La clave es desear en secreto que se mueran rápido los papis para heredar y de paso bajé el gasto en pensiones.
Sí la educación es privada me ahorro retenciones en la nómina porque soy un mierda y nunca le voy a pedir al jefe que me suba el sueldo como merezco por mi trabajo. Además así el hijo del panadero no compite con el titulo que me he comprado en la Rey Juan Carlos ( Miguel Ángel Rodríguez)
Dos ejemplos de cosas que hace mal la izquierda y porque no atrae votantes.
2 K 22
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Usar pronombres principalmente, eso y que los chistes machistas estén mal vistos .
0 K 20
#6 no_soy_un_bot
El mayor error es menospreciar a su adversario y falta de claridad en los objetivos.
1 K 19
CerdoJusticiero #9 CerdoJusticiero
Ha priorizado el reconocimiento identitario y la diversidad antes que la justicia social y la igualdad.

Como aquella vez que Podemos y Bildu dijeron que retiraban su propuesta para subir el SMI a cambio de que el PSOE apoyara la ley trans OH WAIT QUE ESTO NO HA PASADO NUNCA.

Errónea, cansina, cuñadez...
0 K 12
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
Mayormente de acuerdo.
0 K 10
Stiller #1 Stiller
El día en que alguien (o un medio) haga una lista de errores de la ultraderecha descorcho un Moët & Chandon.
0 K 9
mecha #11 mecha *
#1 dilos tú. De momento la derecha aquí lleva gobernando toda la democracia actual desde hace casi 50 años, así que no habrán fallado tanto. La ultraderecha la alimentan para que parezca que otras derechas (PPSOE) les parezca una buena alternativa más centrada a algunos y caigan en la trampa.

Y ojo, que el artículo no va de errores en la forma de gobernar, sino de errores que los hacen perder votos, y mi comentario va sobre esto, no sobre el resultado de las políticas que aplican.
0 K 8
alcama #8 alcama
El mayor error de la izquierda es insultar la inteligencia de la gente
0 K 7
#5 Acabose *
........ Presentarse como defensores de los trabajadores y comprarse un chalet de lujo .....
xD xD xD xD xD xD
2 K -7

menéame