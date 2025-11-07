Errores de la izquierda que favorecen a la ultraderecha

La izquierda ha conseguido algunos logros importantes en los últimos tiempos, pero han quedado deslucidos por su apuesta suicida por el posmodernismo, que no es más que un neoliberalismo remozado disfrazado de transgresión. Ha priorizado el reconocimiento identitario y la diversidad antes que la justicia social y la igualdad. Si el precio que ha pagado es poco o mucho lo veremos en las próximas contiendas electorales.