Errores de la izquierda que favorecen a la ultraderecha

La izquierda ha conseguido algunos logros importantes en los últimos tiempos, pero han quedado deslucidos por su apuesta suicida por el posmodernismo, que no es más que un neoliberalismo remozado disfrazado de transgresión. Ha priorizado el reconocimiento identitario y la diversidad antes que la justicia social y la igualdad. Si el precio que ha pagado es poco o mucho lo veremos en las próximas contiendas electorales.
| etiquetas: izquierda , ultraderecha , posmodernismo
la izquierda solo hace brillar las virtudes y no miente, todo desventajas
Sí la educación es privada me ahorro retenciones en la nómina porque soy un mierda y nunca le voy a pedir al jefe que me suba el sueldo como merezco por mi trabajo. Además así el hijo del panadero no compite con el titulo que me he comprado en la Rey Juan Carlos ( Miguel Ángel Rodríguez)
Dos ejemplos de cosas que hace mal la izquierda y porque no atrae votantes.
Como aquella vez que Podemos y Bildu dijeron que retiraban su propuesta para subir el SMI a cambio de que el PSOE apoyara la ley trans OH WAIT QUE ESTO NO HA PASADO NUNCA.
Errónea, cansina, cuñadez...
Y ojo, que el artículo no va de errores en la forma de gobernar, sino de errores que los hacen perder votos, y mi comentario va sobre esto, no sobre el resultado de las políticas que aplican.