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El error de educar en la obediencia y no en el pensamiento crítico

El error de educar en la obediencia y no en el pensamiento crítico

Fomentar un modelo educativo basado en el razonamiento promueve la autonomía frente a la sumisión, permitiendo que el menor aprenda a expresar sus opiniones con respeto y a sostener sus propias decisiones.

| etiquetas: educación , obediencia , pensamiento crítico , crianza
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
ElmaEscobar #8 ElmaEscobar
#6 si escuchas a cualquier mujer por la calle
GAES
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ElmaEscobar #9 ElmaEscobar
#5 Y lo tuyo son las chorradas más gordas que he leido hoy por aquí. Su premio {0x1f3c6}
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Trigonometrico #10 Trigonometrico
#9 Eso no desmiente lo que yo he dicho.
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Nihil_1337 #15 Nihil_1337
#10 La soplapollez no hace falta desmentida, solo descartarla.
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Huaso #14 Huaso
Pos que quieres que te diga. Lo de la ostia a tiempo es un principio educativo tan antiguo como la propia humanidad. Es caer en el desuso de tan efectiva herramienta pedagógica y comenzar el declive de las civilizaciones. En fin.
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Huaso #13 Huaso *
#6 eso a lo que TÚ llamas el feminismo está ahora aquí con nosotros?

Sabes que en realidad se trata de un movimiento social y político que postula el «principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre», y que por tanto no es algo homogéneo?

Así mismo, sostiene que ningún ser humano debe ser privado de bien o derecho alguno a causa de su sexo y busca conseguir que las mujeres tengan iguales libertades que los hombres, además de eliminar la violencia sistemática contra la…   » ver todo el comentario
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#16 Einwanderer
#6 Estás tú para reclamar originalidad y profundidad de ideas...
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hakcer_dislexico #7 hakcer_dislexico
Menuda pollada.

Eres un crio, no tienes experiencia ni criterio, tu opinion no vale una mierda hasta que tengas las dos cosas.

Pedirle su opinion a alguien sin criterio, no sirve para nada, solo para frustrarle a el (va a hacer lo que tu digas al final porque ha propuesto una gilipollez) y para perder tiempo tu.
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#12 Zerjillo
#7 También sirve para hacerle ver qué su opinión está sesgada, incompleta o es errónea. Es parte de la educación darte cuenta de que te falta conocimiento o criterio. Y es mucho mejor que "porque yo lo digo" (siempre), que suena a autoritarismo caprichoso.
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Trigonometrico #2 Trigonometrico
No es culpa sólo de la educación, el fanatismo es un vicio que hay que combatir.

Las feministas no fueron educadas en la obediencia, y no tienen pensamiento crítico.

La educación es algo sobre lo que hay que preguntar a personas educadas, y aún así hay que seleccionar entre ellas.
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#3 soberao
#2 El feminismo acoge a una diversidad de escuelas y de formas de pensamiento que para nada se puede ver como algo homogéneo aunque así nos lo quieran hacer creer.
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Trigonometrico #6 Trigonometrico
#3 No es que os lo queiran hacer creer, es que si escuchas a cualquier mujer por la calle que se declare a sí misma feminista, todas siguen las mismas pautas y todas sueltan el mismo discurso aprendido, pero de razonar y pensar poco.
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Dakaira #4 Dakaira
#2 a no? Las niñas teníamos un sistema educativo a parte? Nos dejaban, tal vez, hacer lo qué nos salía del puto higo?

Yo alucino hasta donde escala lo de decir putas gilipolleces y quedarse tan ancho...

Todo para decir que las mujeres desobedecen el orden establecido para no hacer caso a las estupideces, tipo esta que escribiste.

Menuda puta estupidez fuera de lugar.
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Trigonometrico #5 Trigonometrico
#4 No es verdad lo que dices. Lo tuyo es victimismo, victimismo feminista.

Las niñas tienen desde hace más de 40 años una educación que no está basada en la obediencia ciega, al igual que los niños.
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menéame