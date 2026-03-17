El error de educar en la obediencia y no en el pensamiento crítico

Fomentar un modelo educativo basado en el razonamiento promueve la autonomía frente a la sumisión, permitiendo que el menor aprenda a expresar sus opiniones con respeto y a sostener sus propias decisiones.
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GAES
Sabes que en realidad se trata de un movimiento social y político que postula el «principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre», y que por tanto no es algo homogéneo?
Así mismo, sostiene que ningún ser humano debe ser privado de bien o derecho alguno a causa de su sexo y busca conseguir que las mujeres tengan iguales libertades que los hombres, además de eliminar la violencia sistemática contra la… » ver todo el comentario
Eres un crio, no tienes experiencia ni criterio, tu opinion no vale una mierda hasta que tengas las dos cosas.
Pedirle su opinion a alguien sin criterio, no sirve para nada, solo para frustrarle a el (va a hacer lo que tu digas al final porque ha propuesto una gilipollez) y para perder tiempo tu.
Las feministas no fueron educadas en la obediencia, y no tienen pensamiento crítico.
La educación es algo sobre lo que hay que preguntar a personas educadas, y aún así hay que seleccionar entre ellas.
Yo alucino hasta donde escala lo de decir putas gilipolleces y quedarse tan ancho...
Todo para decir que las mujeres desobedecen el orden establecido para no hacer caso a las estupideces, tipo esta que escribiste.
Menuda puta estupidez fuera de lugar.
Las niñas tienen desde hace más de 40 años una educación que no está basada en la obediencia ciega, al igual que los niños.