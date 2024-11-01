edición general
Ernest Urtasun (Sumar) llamó a la ministra de Vivienda para disculparse por sugerir desde el grupo parlamentario que debería dimitir

El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, llamó a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para disculparse después de que la portavoz del grupo parlamentario, Verónica Barbero, pidiera la dimisión de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, durante una rueda de prensa en el Congreso.

Harkon #2 Harkon
-Está usted prepcupado señor Urtasun?
-Sí, sí, sí.... que me quedo sin comer...!!!
#1 Somozano
Como no tienen otro coño que hacer
Tenemos 22 ministerios, récord en la historia de España
Luego cada vez que hay un problema (ej. Vivienda) lo único que saben hacer es decir que no es su competencia y bla bla
Así que se dedican a tocarse los cojones o el coño
Ir a entrevistas masaje a TVE (tienen de media 2 o 3 ministros diarios)
Pelotear a Sánchez
Criticar al PP
Y... Poco más
Dene #3 Dene
#1 2 ministros al día en la tele, ya...
anda, tómate la pastilla
