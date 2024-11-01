Ernest Urtasun (Sumar) llamó a la ministra de Vivienda para disculparse por sugerir desde el grupo parlamentario que debería dimitir

El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, llamó a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para disculparse después de que la portavoz del grupo parlamentario, Verónica Barbero, pidiera la dimisión de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, durante una rueda de prensa en el Congreso.
