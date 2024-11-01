edición general
11 meneos
48 clics
Erigirán estatua dorada de Trump de 7 metros de altura en la sede de la Cumbre del G20 en EE. UU

Erigirán estatua dorada de Trump de 7 metros de altura en la sede de la Cumbre del G20 en EE. UU

Un grupo de inversores en criptomonedas encargó el retrato en bronce del 45º y 47º presidente

| etiquetas: criptomoneda , bitcoin , trump , estatua , eeuu , g20
9 2 0 K 263 actualidad
11 comentarios
9 2 0 K 263 actualidad
karakol #4 karakol
Tenían una ya hecha, no veo la necesidad de hacer otra.  media
3 K 66
DDJ #6 DDJ *
Cuanto más grande para más mierda de pájaro da xD

Y no son pelotas los cripto bro esos, buscando que el loco senil les dé algo xD
1 K 29
EldelaPepi #7 EldelaPepi
¿Se puede ser mas inseguro y patético?

¿Quién se cree que es?¿Julio Cesar?
Mare meua.
1 K 26
meroespectador #3 meroespectador
Soy ateo, pero todo lo que veo de este señor me conduce a pensar que es el anti Cristo en persona y sino el alguien de su entorno que le maneja.
1 K 24
AlienRoja #8 AlienRoja
#3 ¿Anticristo? ¿Con lo retarder que es? Enga ya! xD
0 K 7
meroespectador #9 meroespectador
#8 - Es un ególatra, adora el poder y muestra rasgos psicópatas.
- Miente descaradamente una y otra vez, difundiendo a los 4 vientos su mentira siguiendo las pautas de comunicación del nazi Goebbels.
- Es un violador condenado y consumado.
- Es un pederasta y hasta puede que un asesino según las acusaciones en los documentos de Epstein.
- Odia a los débiles y a los pobres, solo se preocupa de los ricos.
- Bromea con matar gente y/o robar derechos fundamentales.
- Le gusta idolatrar lo material,…   » ver todo el comentario
0 K 7
Pacman #10 Pacman
7 metros? Que ridiculez.

Nada que sea menos que lo que mide la estatua de la libertad le hace justicia.
0 K 19
eldet #1 eldet
De bronce? uhh, al pedofilo no le va a gustar.
1 K 16
themarquesito #2 themarquesito
#1 El bronce es dorado, y a Trump le encantan las cosas doradas
1 K 40
zhensydow #11 zhensydow
Me lo parece a mi o tiene la bragueta abierta.
0 K 9
#5 DotorMaster
El Coloso de Nerón?
0 K 7

menéame