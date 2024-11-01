·
Erigirán estatua dorada de Trump de 7 metros de altura en la sede de la Cumbre del G20 en EE. UU
Un grupo de inversores en criptomonedas encargó el retrato en bronce del 45º y 47º presidente
criptomoneda
,
bitcoin
,
trump
,
estatua
,
eeuu
,
g20
#4
karakol
Tenían una ya hecha, no veo la necesidad de hacer otra.
3
K
66
#6
DDJ
*
Cuanto más grande para más mierda de pájaro da
Y no son pelotas los cripto bro esos, buscando que el loco senil les dé algo
1
K
29
#7
EldelaPepi
¿Se puede ser mas inseguro y patético?
¿Quién se cree que es?¿Julio Cesar?
Mare meua.
1
K
26
#3
meroespectador
Soy ateo, pero todo lo que veo de este señor me conduce a pensar que es el anti Cristo en persona y sino el alguien de su entorno que le maneja.
1
K
24
#8
AlienRoja
#3
¿Anticristo? ¿Con lo retarder que es? Enga ya!
0
K
7
#9
meroespectador
#8
- Es un ególatra, adora el poder y muestra rasgos psicópatas.
- Miente descaradamente una y otra vez, difundiendo a los 4 vientos su mentira siguiendo las pautas de comunicación del nazi Goebbels.
- Es un violador condenado y consumado.
- Es un pederasta y hasta puede que un asesino según las acusaciones en los documentos de Epstein.
- Odia a los débiles y a los pobres, solo se preocupa de los ricos.
- Bromea con matar gente y/o robar derechos fundamentales.
- Le gusta idolatrar lo material,…
» ver todo el comentario
0
K
7
#10
Pacman
7 metros? Que ridiculez.
Nada que sea menos que lo que mide la estatua de la libertad le hace justicia.
0
K
19
#1
eldet
De bronce? uhh, al pedofilo no le va a gustar.
1
K
16
#2
themarquesito
#1
El bronce es dorado, y a Trump le encantan las cosas doradas
1
K
40
#11
zhensydow
Me lo parece a mi o tiene la bragueta abierta.
0
K
9
#5
DotorMaster
El Coloso de Nerón?
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
