¿Eres realmente facha? Hazte estas preguntas

Este breve cuestionario no pretende señalar a nadie, sino invitar a la reflexión personal. Responde con sinceridad: 1. ¿Crees que algunas personas deberían tener menos derechos por su origen, ideología o forma de vida? 2. ¿Piensas que la democracia es prescindible si “los tuyos” gobiernan? 3. ¿Justificas el uso de la violencia para imponer ideas políticas? 4. ¿Consideras que la prensa y la justicia deberían estar al servicio del poder? 5. ¿Te incomoda que existan opiniones distintas y crees que deberían ser silenciadas? (...)