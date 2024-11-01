¿Eres realmente facha? Hazte estas preguntas

Este breve cuestionario no pretende señalar a nadie, sino invitar a la reflexión personal. Responde con sinceridad: 1. ¿Crees que algunas personas deberían tener menos derechos por su origen, ideología o forma de vida? 2. ¿Piensas que la democracia es prescindible si “los tuyos” gobiernan? 3. ¿Justificas el uso de la violencia para imponer ideas políticas? 4. ¿Consideras que la prensa y la justicia deberían estar al servicio del poder? 5. ¿Te incomoda que existan opiniones distintas y crees que deberían ser silenciadas? (...)
| etiquetas: cuestionario , facha , fascismo
¿Crees que algunas personas deberían tener menos derechos por su origen, ideología o forma de vida?
Que alguien me cite un solo país, de cualquier ideología gobernante, donde esto no suceda.
Joder, se un poco radical, que si no se pierde la gracia.
Cuidao no vayas a ser tu uno de esos.
El séptimo es el número 6, que quizás sí haya sido más aplicado por su primo hermano el nacionalsocialismo.