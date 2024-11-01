edición general
¿Eres realmente facha? Hazte estas preguntas

Este breve cuestionario no pretende señalar a nadie, sino invitar a la reflexión personal. Responde con sinceridad: 1. ¿Crees que algunas personas deberían tener menos derechos por su origen, ideología o forma de vida? 2. ¿Piensas que la democracia es prescindible si “los tuyos” gobiernan? 3. ¿Justificas el uso de la violencia para imponer ideas políticas? 4. ¿Consideras que la prensa y la justicia deberían estar al servicio del poder? 5. ¿Te incomoda que existan opiniones distintas y crees que deberían ser silenciadas? (...)

domadordeboquerones #7 domadordeboquerones *
Si para saber si eres facha solo tienes entrar en menéame y comentar en cualquier meneo lo contrario de todos los demás, si te crujen a negativos bingo!! Eres un facha, de ultraderecha micromachista heteropatrialcal y salta la alerta antifascista!!
mis_cojones_en_bata #19 mis_cojones_en_bata
#7 o ver los que te han votado positivo y bingo!!!!! Ya lo tienes confirmado con doble sesgo. Felicidades por tu confirmación {0x1f60a}
Pertinax #1 Pertinax *
Pregunta 1
¿Crees que algunas personas deberían tener menos derechos por su origen, ideología o forma de vida?

Que alguien me cite un solo país, de cualquier ideología gobernante, donde esto no suceda.

#6 DeDerechasYOle
#1 En España hay leyes especiales segun el género
#12 wai
#6 Y si hablamos de impuestos, cada cortijo los suyos.
#18 luckyy
#6 también por la edad para proteger a los menores. Te parece mal?
#20 DeDerechasYOle
#18 ¿Entonces te parece bien que una mujer tenga mas derechos que un hombre? ¿Y un blanco tenga mas derechos que un negro?
Pertinax #15 Pertinax *
#13 "Cualquier español". No "Cualquier persona" como pregunta esta grandiosa encuesta nada dirigida.
Supercinexin #22 Supercinexin
#15 Ah bueno sí, eso es verdad.
Pertinax #23 Pertinax *
#22 Que assssquito me da que dejes de montarme el pollo. Yo no estoy aquí para esto. :troll:

Joder, se un poco radical, que si no se pierde la gracia.
johel #11 johel *
#10 Bajad al barro y sentaos a esperar que ahora bajo. Poneos comodos.
estemenda #3 estemenda *
Ahí falta una que diga "¿Has respondido ahí guapamente que no a todo pero aun así votas al PP?" :troll:
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Fatxapobre .... Fatxa es Florentino Perez, el Preparado, el duqueso de Alba ... tú eres solo el gilipollas que les lame el culo.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
si te tienes que hacer esa pregunta, lo eres!!!! jaque mate :troll: :troll: :troll:
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
Comentario reptido
Enero2025 #16 Enero2025
Un buen meneante y progresista decente contestaría que si a todas las preguntas.
#8 DeDerechasYOle
Teniendo en cuenta que decir PEDRO SANCHEZ, HIJO DE PUTA, ya te convierte en facha ... Como si Pedro Sanchez fuese de izquierdas ...
johel #9 johel *
#8 Insultar a grito pelado solo te retrata como un imbecil y/o un desesperado, no como un facha. Seguro que a mas de uno le parece una diferencia sutil pero aun asi...
#10 DeDerechasYOle
#9 A mi me parece más imbecil el que da la cara por un hijo de puta
ur_quan_master #14 ur_quan_master
#10 bienvenido a MNM.y disculpa que te ignore.
#17 crissis
#9 No te enteras. Aquí no hay imbéciles, desesperados, desinformados o resentidos. Solo hay tres grupos: los fachas, la gente buena, y el peor grupo de todos: los equidistantes.

Cuidao no vayas a ser tu uno de esos.
johel #27 johel *
#17 tranquilo, el grado de ira con el que me insultan cuando remarco sus falacias solo depende de lo mucho que se hayan revolcado antes en el lodo.
Artikan #25 Artikan
Si respondes que sí a estas preguntas estás en contra de la democracia, lo cual es condición necesaria pero no suficiente para ser fascista.
Natxelas_V #24 Natxelas_V
Con el corazón en la mano, creo que la mayoría de SI en ese test, los pondría la izquierda patria.
#21 D0nBot
El 100% de los regímenes comunistas de la historia se han apoyado al menos en 6 de los 7 principios ideológicos.

El séptimo es el número 6, que quizás sí haya sido más aplicado por su primo hermano el nacionalsocialismo.
alehopio #26 alehopio *
#21 Yo creo que una de las mejores pruebas para detectar fascistas es ver si dicen cualquier tontería sobre el comunismo para que eso les otorgue una excusa para acabar con los comunistas.
