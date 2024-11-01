¿Eres de los que juega con las matrículas? La Universidad de Nebrija lanza un test online que mide tu vocabulario

Todos lo hemos hecho alguna vez: ver una matrícula en la calle y pensar en palabras con sus letras. Ahora, ese juego tiene una versión científica. El grupo de la Universidad de Nebrija con el que colaboro ha creado una prueba online que evalúa la fluidez verbal o la rapidez con la que el cerebro transforma letras sueltas en palabras. El test, disponible en el artículo, es breve, gratuito y ofrece feedback inmediato sobre tu agilidad lingüística. Además de ser divertido y adictivo, el test es parte de un estudio a gran escala por toda España.