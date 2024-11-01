edición general
¿Eres de los que juega con las matrículas? La Universidad de Nebrija lanza un test online que mide tu vocabulario

Todos lo hemos hecho alguna vez: ver una matrícula en la calle y pensar en palabras con sus letras. Ahora, ese juego tiene una versión científica. El grupo de la Universidad de Nebrija con el que colaboro ha creado una prueba online que evalúa la fluidez verbal o la rapidez con la que el cerebro transforma letras sueltas en palabras. El test, disponible en el artículo, es breve, gratuito y ofrece feedback inmediato sobre tu agilidad lingüística. Además de ser divertido y adictivo, el test es parte de un estudio a gran escala por toda España.

Este es el enlace de la prueba por si alguien está interesado: consonantevocal.com
El juego favorito de Elisa
Puff, es una enfermedad. No puedes dejar de hacerlo.

Ahora veo muchas MZD...y pienso, Mazón Dimisión!!!!
55 palabras y porque algunas no me las ha pillado por ser "anglicismos" (RTR a mi me sale ROUTER, qué queréis que os diga...) o las habré escrito mal por las prisas, que sino 58 o 59 seguro que pillo.

#3 Un coche con matrícula MZD y que no sea un MAZDA es un dolor :shit:
#3 Mengele, Zyklon, Dachau.
53/61... a veces mi cabeza se iba al inglés (C*NT), pero ni tan mal.
Yo lo hacía con números. Sumando y restando y moviéndolos buscando que dieran pares (2 4 6 8 ) o impares, etc.

Aún lo hago alguna vez jaja
Cuando iba a la universidad y estaba ultraviciado con el mus, iba por la calle interpretando las matrículas como manos de mus, siendo el 8 la sota, el 9 el caballo y el cero el rey.
Yo tb solía hacer con los número, sumándolos y restando 9 y esperando que resultara 0 ó 7. Creía que yo era rarilla, no pensaba que mas gente lo hiciera (bueno, soy rarilla pero no será por esto)
¿Superior a la media? pero si siempre he sido un zoquete con estos juegos, de hecho siempre los he detestado.
