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Erdogan advierte de que las acciones de Israel llevan a Oriente Próximo "hacia el desastre"

Erdogan advierte de que las acciones de Israel llevan a Oriente Próximo "hacia el desastre"

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha advertido de que las acciones de Israel están llevando a la región de Oriente Próximo "hacia un desastre", en medio de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán y la nueva invasión terrestre y bombardeos israelíes contra Líbano. "Todos sabemos que los ataques contra Gaza primero, luego Yemen y Líbano, y más recientemente Irán, no están solo motivados por preocupaciones de seguridad", ha dicho Erdogan, quien ha criticado además el cierre de la mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén.

| etiquetas: erdogan , turquía , israel , oriente próximo , guerra
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8 comentarios
12 2 0 K 141 actualidad
#2 laruladelnorte
"Es esencial que rompamos estas agendas impuestas y expliquemos al mundo estas realidades, esta barbarie y este estado de locura (por parte de Israel), de una forma que deje un impacto", ha explicado el mandatario, según ha recogido la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.

Ya me jode que Cerdogan diga cosas tan sensatas... ¬¬
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Asimismov #3 Asimismov *
#2 es que no hay nada más próximo al oriente próximo que Erdogan y le afecta un huevo y parte del otro, precisamente por lo próximo que los tiene.
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Supercinexin #7 Supercinexin
¿Llevan?
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
Agamenón y el porquero nuevamente.
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Dene #6 Dene
Pues calienta, que el siguiente en la lista negra sionazi ya sabes quien es.....
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#5 Celsar
Como está planeado, a "Israel" le conviene y nunca va a dejar que ninguno de sus vecinos sea un estado próspero en ningún sentido.
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#8 tpm1
Lo dice el que apoyó y protegió a los follacabras sirios que acabaron en el poder en Siria.
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oceanon3d #4 oceanon3d *
Israel es solo la punta de lanza ...los culpables son el resto de naciones civilizadas" y especialmente la UE.

Bastaría que mañana Ursula Vondernazi dijera que se ja llegado un acuerdo entre todos los miembros para romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel para que esto se acabara.
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menéame