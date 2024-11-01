Erdogan advierte de que las acciones de Israel llevan a Oriente Próximo "hacia el desastre"

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha advertido de que las acciones de Israel están llevando a la región de Oriente Próximo "hacia un desastre", en medio de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán y la nueva invasión terrestre y bombardeos israelíes contra Líbano. "Todos sabemos que los ataques contra Gaza primero, luego Yemen y Líbano, y más recientemente Irán, no están solo motivados por preocupaciones de seguridad", ha dicho Erdogan, quien ha criticado además el cierre de la mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén.