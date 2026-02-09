edición general
Epstein compró grandes cantidades de ácido sulfúrico cuando comenzaron a investigarlo

Los documentos no explican para qué se destinaba el ácido sulfúrico, un compuesto altamente corrosivo con usos industriales y de laboratorio, pero su volumen y el momento en que se realizaron los pedidos —coincidiendo totalmente con el día de la apertura formal de la investigación del FBI— han reavivado las especulaciones sobre posibles intentos de destruir pruebas o de modificar instalaciones en la isla.

woody_alien #5 woody_alien
¿Se sabe si también compró agua oxigenada industrial? - es.wikipedia.org/wiki/Solución_piraña
1 K 24
eltxoa #6 eltxoa
#5 Comentarios como ese es por lo que vale la pena venir a meneame :troll:
0 K 12
Supercinexin #3 Supercinexin
Un emprendedor como él seguro que iba a montar una fábrica de baterías, apostando por las renovables. Démosle al difunto el beneficio de la duda.
0 K 17
eltxoa #4 eltxoa
En breaking Bad se vio que para disolver cuerpos es mejor otro tipo de acido.
0 K 12
Sr.No #1 Sr.No
Entre esto y la Jerky Beef están alcanzando cotas insospechables de repugnancia.
0 K 11
