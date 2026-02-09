Epstein compró grandes cantidades de ácido sulfúrico cuando comenzaron a investigarlo

Los documentos no explican para qué se destinaba el ácido sulfúrico, un compuesto altamente corrosivo con usos industriales y de laboratorio, pero su volumen y el momento en que se realizaron los pedidos —coincidiendo totalmente con el día de la apertura formal de la investigación del FBI— han reavivado las especulaciones sobre posibles intentos de destruir pruebas o de modificar instalaciones en la isla.