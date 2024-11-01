edición general
La gente ha encontrado una palabra clave en los documentos de Epstein relativa al consumo de carne humana

La gente ha encontrado una palabra clave en los documentos de Epstein relativa al consumo de carne humana

Video del conocido streamer Asmogold, donde revisa los documentos de Epstein relativos a una palabra clave que puede indicar el consumo de carne humana.

19 comentarios
#10 totxo
Estaba obsesionado con la dieta keto y especificamente con jerky.
El cannibal es un restaurante conocido.
El tipo que hable con el es un chef.
Lo enviaban al laboratorio para analizar su valor nutricional.  media
#16 placeres
#10 Gracias ahora puedo dormir tranquilo.. un puñetero millonario obsesionado con la dieta, entra en el rango de lo posible que se pusiera tan intenso sobre la comida, aunque sigue siendo extraño el tono de los emails.
#17 meroespectador
#10 La novia luego reconocía lo del canibalismo en su twitter (x). La novia-heredera que le han caído 100 millones de dólares del tipo.
#1 Febrero2027
La palabra es jerky #teahorrounclick
#3 meroespectador
#1 Beef jerky, es como una carne deshidrata de vaca, una cecina básicamente, pero aquí hay algo más sin duda el del video me parece un gilipollas pero creo que han dado con algo perturbador los emails son reales y si, parece que indican lo que indican.
#5 Sr.No
#3 estoy viéndolo entre flipando y conteniendo las ganas de vomitar.
#6 antesdarle
#3 me lo he visto por encima y bastante perturbador. Básicamente por la interpretación que hacen, comían carne de niños, y luego los disolvían en ácido.
#9 meroespectador
#6 En algunos emails no se cortaban mucho en esconderlo (Cannibal & Cooks). Es lo peor de todo, que perfectamente podría ser real. En otros queda claro que la preparaban ellos mismos y la analizaban en laboratorio, por lo que... no, no estamos hablando de carne comprada en el supermercado, sino una carne que un multimillonario conseguía, conservaba en hielo (luego no era cecina), cocinaba y se la daba a sus conocidos.

www.justice.gov/epstein/files/DataSet 10/EFTA01975629.pdf
#18 Sr.No
#9 Algunos ejemplos más.

Jojo is here and will walk the jerky over to Jeffrey...Please you just go on your own to Leon's office.
Melanie is Leon's assistant I will alert Melanieyou are coming to see Jeffrey. Reply back
please! :)

www.justice.gov/epstein/files/DataSet 9/EFTA00401139.pdf

JE said he was gonna start eating regular food again so he might be eating less jerky. That said he has 6 bags of it
in the downstairs freezer for his next trip. I believe it

…   » ver todo el comentario
#11 placeres
#6 Tiene lógica uno de los últimos caníbales reales vivos que llego a ser entrevistado por antropologos en los años 60-70, describía con nostalgia que la carne de viejo era muy dura que la favorita de la tribu era la de niños pequeños mujeres jóvenes y de eso que los dedos eran una delicia.

Desde leyendo los correos del video pues, nadie se pone tan emocionado por un poco de cecina ni aunque fuera de un animal en peligro de extinción.. Es evidentemente hablando en clave aunque seguro que un juez sería capaz de buscar excusas (Como hacían con los narcos gallegos), pero de ahí a estar seguro que sean carne humana pues.. hay un pequeño salto (Muy pequeño dado los desgraciados implicados.)
#8 capitan__nemo
Como las palabras clave del pizzagate.
#15 meroespectador
#8 Cada acusación era una confesión...
#4 meroespectador
La depravación es total y sin duda responde a algún tipo de culto.
#13 Raziel_2
#4 Culto al dinero y al poder.
#2 Apotropeo
Todos damos por hecho que les comían la polla
#14 Sr.No
#12 sí, pero me sorprende el morro de Naranjito. Sabiendo que la mierda todavía de puede explotar en la cara, hay que echarle vicio para apostar.
#7 Sr.No
Todo este rollo no se parece demasiado a la peli esa magufa de Sound of Freedom? (yo no la vi, lo que oí por redes)
No elogió en su momento el Presidente Cheeto a esta peli?
#12 meroespectador
#7 Precisamente de eso se trata de acusar a otros de lo que ellos hacen. Es algo muy de psicópatas Goebbles lo llamaba transposición.
#19 drstrangelove
Joder la de pelis que se han hecho, desde los años 90, sobre millonarios psicópatas con costumbres poco edificantes...¿acaso sus directores sabían algo????
