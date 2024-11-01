El episodio censurado de Barrio Sésamo sale a la luz 46 años después

Un usuario ha publicado el episodio prohibido de Barrio Sésamo en el canal r/lostmedia de Reddit. Se trata del capítulo 847 de la séptima temporada que, emitido el 10 de febrero de 1976 por PBS, supuso el regreso de Margaret Hamilton como la Bruja Mala del Oeste en El mago de Oz. El episodio no volvió a emitirse en televisión por ser considerado "demasiado aterrador" por muchos de los padres. Este capítulo perdido ha estado archivado únicamente en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos hasta ahora que ha salido en Reddit.