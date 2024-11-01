edición general
33 meneos
62 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Entrevisto a Cristina fallarás: "Tengo que ir escoltada, han considerado que el riesgo es alto"

Entrevisto a Cristina fallarás: "Tengo que ir escoltada, han considerado que el riesgo es alto"  

En las casi dos horas de entrevista hemos ido saltando de rama en rama. De las denuncias falsas a la "división del feminismo", algo que a Cristina Fallarás se le antoja "tan estúpido como decir que la democracia está dividida porque hay varios partidos políticos".

| etiquetas: rubén sánchez , cristina fallarás , entrevista , feminismo
27 6 14 K 20 actualidad
29 comentarios
27 6 14 K 20 actualidad
Comentarios destacados:        
Mltfrtk #2 Mltfrtk
Magnífica entrevista, muy recomendable :hug:
7 K 98
Uda #12 Uda
Dogmática, engreida y victimista. No la soporto.
Y sí querida , hay división en el feminimo como lo hay en la izquierda.
7 K 92
TALIVAN_HORTOGRAFICO #8 TALIVAN_HORTOGRAFICO *
#5 espúreas espurias
Si vas a utilizar una palabra engolada, asegúrate de hacerlo bien.
5 K 53
cenutrios_unidos #13 cenutrios_unidos *
¿Tiene algo de credibilidad esta señora despues del espectaculo lamentable que dio?
3 K 51
#15 Ovidio
#13 La misma que yo cuando digo que tengo un rabo de palmo y medio
0 K 10
#6 Borgiano
Y los muchachos del barrio le llamaban "loca"
Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron: "ven"
3 K 44
CharlesBrowson #14 CharlesBrowson
Lo que se ahorraría en escolta si invirtiera en litio
5 K 39
Mltfrtk #4 Mltfrtk
Hablan de muchas cosas, el titular sólo es una pequeña parte.
3 K 35
Ysinembargosemueve #20 Ysinembargosemueve
Joder con los machistas meneantes, que asco dan.
3 K 35
#11 Ovidio
¿Hay alguna estadística sobre la presencia de enfermedades mentales según el sexo de quien las padece? A simple vista pareciera que el número de locas supera con mucho al de locos
5 K 28
Ysinembargosemueve #19 Ysinembargosemueve
#11 Seguro que no te crees machista, pero hay muchísimos más locos que matan y se suicidan, a ver si lo que dices es mentira.
2 K 31
#21 Ovidio
#19 Quien mata y luego se suicida (o no) no está loco en la mayor parte de los casos
0 K 10
Ysinembargosemueve #22 Ysinembargosemueve
#21 Evidentemente es un hijo de la gran puta machista.
0 K 10
Quel #17 Quel
Ui, ¿ que la "señaladora" se siente "señalada" ?

.  media
2 K 26
Pertinax #25 Pertinax *
Iquí il iniqui qui mintis iris ti.
Mis cojones. Dime una sola de sus denuncias de supuestos abusos sexuales que se haya demostrado cierta. UNA.
1 K 22
Pertinax #26 Pertinax
#25 Esto iba para #23 que es otro de esos ignoradores selectivos.
0 K 11
Mltfrtk #27 Mltfrtk
#25 Para cojones los míos. Yo no tengo que desmentir bulos que se inventan los ultraderechistas limitados.
1 K 5
Pertinax #28 Pertinax *
#27 Go to #25
0 K 11
Quel #29 Quel
#27 Go to #25
0 K 6
#16 gorgos
Deberían darle una paga por inútil
0 K 16
Mltfrtk #24 Mltfrtk
Mi detector de hombres babosos se sale de la gráfica :-O
0 K 11
Pertinax #1 Pertinax *
Victimismo Golden Master de la Torquemada de Pudimos.
24 K -43
troymclure #3 troymclure
#1 No como tu cuñadismo nivel pro

Estas son las victimas malas
16 K 170
Pertinax #5 Pertinax *
#3 Cuñao es quien denuncia sin con motivaciones espúreas, o por simple ignorancia.
Espera a la conclusión del juicio de Mouliaá y descubrirás quién es aquí la cuñada. Para sorpresa de nadie, salvo tú.
7 K 21
Supercinexin #7 Supercinexin
#3 Los Golpistas venesssolanos, le hacen llorar porque pubresitos, cómo sufren la dissstadura de Maduro.

Que una feminista española, en España, tenga que ir con escolta por amenazas, eso es victimismo golden master torquemada pudimos.

Hay que quererlos así.
5 K 66
Pertinax #10 Pertinax *
#7 Que sea feminista no es la razón. La razón es que miente. Execrable en todo caso de ser cierto que lleva escolta, porque todo lo que diga este personaje requiere cuarentena previa y escucharlo con traje NBQ dada su archiconocida trayectoria de bulos y denuncias anónimas.
6 K 57
Mltfrtk #23 Mltfrtk
#10 Deja de hacer el ridículo, aquí el único que mientes eres tú.
1 K 5
Ysinembargosemueve #18 Ysinembargosemueve
#7 No hay que quererlos, hay que desenmascararlos públicamente, ya está bien de tanto fascista en redes.
2 K 31

menéame