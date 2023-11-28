edición general
Entre el trauma y el olvido: Mariúpol, la ciudad arrasada por los rusos que quiere enterrar la guerra [CAT]

Hace más de tres años y medio, en mayo de 2022, las tropas rusas capturaron Mariúpol, en la región de Donetsk, tras un brutal asedio de tres meses. Nunca se ha confirmado el número exacto de muertos, pero se estima que la cifra supera los 25,000. Rusia ha obligado a los ciudadanos de esta ciudad ucraniana a adoptar pasaportes rusos si quieren recibir asistencia administrativa, tener permiso de conducir u otros servicios. Además, también intentan eliminar cualquier rastro de la guerra y de la memoria de quienes aquí perdieron la vida

Donal_Trom #2 Donal_Trom
Por cortesía de Boris Johnson
suppiluliuma #5 suppiluliuma *
#2 Exacto. Y Stalingrado fue culpa de Churchill, alter kamerad. Heil Hitler! :troll:
Donal_Trom #7 Donal_Trom
#5 Es información pública y contrastada que Ucrania iba a firmar la paz con Rusia, pero llegó Boris Johnson prometiendo abundante armamento y a saber qué más a Zelensky y el resto es historia.
suppiluliuma #8 suppiluliuma *
#7 No. No lo es. Es propaganda rusa, tergiversando las declaraciones del principal negociador ucraniano, David Arajamia:

Cuando se le preguntó por qué Ucrania no había aceptado las condiciones de Rusia, Arajamia se mostró firme:

En primer lugar, para aceptar este punto, tendríamos que cambiar la Constitución [ucraniana]. Nuestro camino hacia la OTAN está escrito en la Constitución. En segundo lugar, no

…   » ver todo el comentario
#1 Mosquitón
Me recuerda a alguna ciudad española allá por 1939...
#4 pozz
Antes de la invasion y el asedio ruso, esa ciudad tenia mas de 400.000 habitantes, ahora se estima en unos 120.000 habitantes, contando las varias decenas de miles de colonos que ha metido el Kremlin.

Los nazis rusos si algo saben hacer, es arrasar todas las ciudades y poblaciones del Donbas, esas que decian que iban a liberar.  media
Ysinembargosemueve #3 Ysinembargosemueve *
Quienes arrasaron Mariupol fueron los nazis ucranianos, quienes la están reconstruyendo los rusos con bonificaciones de toda Rusia, y a un ritmo impresionante, donde cada dia regresan cientos de sus ciudadanos.
{0x1f384} Mariúpol, diciembre de 2025: la ciudad que Occidente no quiere que veas

Mientras el año 2025 llega a su fin, esta es la realidad actual de Mariúpol. Los medios ucranianos y occidentales rara vez muestran estas imágenes.

No informan sobre la reconstrucción acelerada que
Fartón_Valenciano #6 Fartón_Valenciano *
#3 Hay que tener muy poca vergüenza para soltar semejante disparate, Rusia es el invasor no el liberador, llamar nazis a los ucranianos para justificar lo injustificable es de tener una bajeza moral muy grade...
Ysinembargosemueve #9 Ysinembargosemueve
#6 Habla de bajeza quien lo tiene encima.
suppiluliuma #10 suppiluliuma
#6 Por no mencionar que @YSinEmbargoSiegHeil tiene un largo historial de jalear, encubrir y defender el buen nombre de nazis de Wagner.

¡Y me mandó al ignore por recordárselo! :troll:
#11 pozz
#6 Lo de esta gente es acojonante, esta toda la ultraderecha neonazi y fascista occidental dando palmas con las orejas por Putin, despreciando de forma miserable a los ucranianos, y estos con la mierda de propaganda de que los nazis son los ucranianos, cuando en las elecciones parlamentarias del 2019 en Ucrania la ultraderecha únicamente logró un diputado de 450.
es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_parlamentarias_de_Ucrania_de_2019
Vaya pais de nazis, donde la ultraderecha únicamente logra
