Entre el trauma y el olvido: Mariúpol, la ciudad arrasada por los rusos que quiere enterrar la guerra [CAT]

Hace más de tres años y medio, en mayo de 2022, las tropas rusas capturaron Mariúpol, en la región de Donetsk, tras un brutal asedio de tres meses. Nunca se ha confirmado el número exacto de muertos, pero se estima que la cifra supera los 25,000. Rusia ha obligado a los ciudadanos de esta ciudad ucraniana a adoptar pasaportes rusos si quieren recibir asistencia administrativa, tener permiso de conducir u otros servicios. Además, también intentan eliminar cualquier rastro de la guerra y de la memoria de quienes aquí perdieron la vida