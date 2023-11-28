Entre el trauma y el olvido: Mariúpol, la ciudad arrasada por los rusos que quiere enterrar la guerra [CAT]

Hace más de tres años y medio, en mayo de 2022, las tropas rusas capturaron Mariúpol, en la región de Donetsk, tras un brutal asedio de tres meses. Nunca se ha confirmado el número exacto de muertos, pero se estima que la cifra supera los 25,000. Rusia ha obligado a los ciudadanos de esta ciudad ucraniana a adoptar pasaportes rusos si quieren recibir asistencia administrativa, tener permiso de conducir u otros servicios. Además, también intentan eliminar cualquier rastro de la guerra y de la memoria de quienes aquí perdieron la vida
Cuando se le preguntó por qué Ucrania no había aceptado las condiciones de Rusia, Arajamia se mostró firme:
En primer lugar, para aceptar este punto, tendríamos que cambiar la Constitución [ucraniana]. Nuestro camino hacia la OTAN está escrito en la Constitución. En segundo lugar, no
Los nazis rusos si algo saben hacer, es arrasar todas las ciudades y poblaciones del Donbas, esas que decian que iban a liberar.
Mariúpol, diciembre de 2025: la ciudad que Occidente no quiere que veas
Mientras el año 2025 llega a su fin, esta es la realidad actual de Mariúpol. Los medios ucranianos y occidentales rara vez muestran estas imágenes.
¡Y me mandó al ignore por recordárselo!
