Entran a un taller de Albalate, desmontan la seguridad y se llevan hasta una furgoneta reparada por ellos mismos

Tres coches y todo tipo de materiales son los objetos que fueron robados recientemente de un taller de Albalate del Arzobispo. Se trata de un suceso que ha supuesto una pérdida económica de más de 30.000 euros para sus dueños, y que, se sospecha, fue cometido por ladrones profesionales. De hecho, en pleno robo, los criminales llegaron a poner a punto una furgoneta que permanecía desmontada en el establecimiento pendiente de un arreglo para poder llevarse en ella parte de la mercancía del taller.