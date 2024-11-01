edición general
El entorno de Feijóo desliza que Mazón pudo no comer en El Ventorro como presidente del PP valenciano: "No estoy al tanto"

La dirección nacional del Partido Popular no solo deriva el asunto a la sección autonómica sino que deja caer que la comida fue como president de la Generalitat

Asimismov #3 Asimismov
Es que no comió en el Ventorro, sino que comió en un reservado del Ventorro, por eso nadie le vio, pero firmó becas deportivas, y tambien almorzó.
#1 Quillotro
¿A que este giro de guion no lo esperábais?
#2 Quillotro
De los creadores de "Ese señor que usted me dice..."
