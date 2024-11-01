La enorme suma que Zelenski transfiere cada mes a un banco saudita: 50 millones de dólares. Lo revela Anna Paulina Luna, congresista de EE.UU

Al intervenir en el 'podcast' de Danny Jones publicado el lunes, la representante republicana por el estado de Florida abordó la falta de control de ciertos programas de gasto gubernamental por parte del Congreso. "Sin duda, existe un problema con el gasto público derrochador. Y hasta hace poco, el Pentágono no había sido sometido a una auditoría en no sé cuántos años. Por cierto, me refiero a por qué estamos enviando dinero a Ucrania. Aparentemente, Zelenski está transfiriendo 50 millones de dólares al mes a algún banco saudí. Eso es extraño"