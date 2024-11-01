edición general
La enorme suma que Zelenski transfiere cada mes a un banco saudita: 50 millones de dólares. Lo revela Anna Paulina Luna, congresista de EE.UU

Al intervenir en el 'podcast' de Danny Jones publicado el lunes, la representante republicana por el estado de Florida abordó la falta de control de ciertos programas de gasto gubernamental por parte del Congreso. "Sin duda, existe un problema con el gasto público derrochador. Y hasta hace poco, el Pentágono no había sido sometido a una auditoría en no sé cuántos años. Por cierto, me refiero a por qué estamos enviando dinero a Ucrania. Aparentemente, Zelenski está transfiriendo 50 millones de dólares al mes a algún banco saudí. Eso es extraño"

LoboAsustado #1 LoboAsustado
Republicana y de Florida.... ya me ha dado toda la fiabilidad que necesito.
De si las vacunas o el paracetamol causan autismo ¿que dice?
LoboAsustado #4 LoboAsustado
#2 Si , pro-armas , por supuesto , anti-onu....una joya la colega xD
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#1 No son los republicanos y de derechas aliados de Zalenski.
#5 pozz
#3 Los ultras nazis y fascistas occidentales, en la practica totalidad, son aliados de Putin.
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#5 Pero los republicanos de Zelenski, bien que votan para darle mas dinero y para que los demás les compremos a ellos las armas enviadas a Ucrania
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
Refrito de una noticia de RT
