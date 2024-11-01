El Enigma del Pulpo á Feira: el famoso plato gallego que no es gallego

Cuando se habla de pulpo á feira, la mayoría piensa automáticamente en Galicia, en romerías junto al Atlántico, en ferias rurales envueltas en el aroma del pimentón y el cobre hirviendo. Suena a mar, a costa, a tradición marinera. Sin embargo, su historia es menos lineal de lo que parece
Lo probé por primera vez en el restaurante Salzillo de Murcia hará más de 20 o 25 años.
Con la patata y bien de mantequilla hacen un puré/salsa que lo hace inigualable.
El problema del pulpo a la murciana es que aunque parece una receta facil , a poca gente le sale bien, no es como el pulpo a feira, que lo hace hasta @Tensk . Es difícil encontrar un bar que lo haga bien y cuando lo encuentras... Ponte en lista de espera para coger un par de trozos (a 3 o 4 euros el trozo de pulpo)
Por eso aún recuerdo:
-un calamar fresco a la plancha que comí en la Sacristía en Altea, que ya cerró;
- unas zamburiñas en la cofradía de Rinlo;
- un chuletón en el Churrasco, y sus berenjenas;
- el arroz a banda del El Plat en València, que ya no existe
....
Lo probé en su momento y no, prefiero lo sencillo donde se destaca el producto base en vez de tratar de modificarlo con ingredientes supérfluos.
¿Le añades eso y me quieres decir que eso ayuda a destacar el sabor del pulpo? Anda, por favor, seamos serios.
Echarle algún tipo de bebida alcohólica a un plato es para darle sabor a ese plato. Podrás dejar que se reduzca, podrás incluso flambearlo (que modifica aún más el sabor) pero le vas a modificar el sabor, por narices, o no se lo echarías.
Y esa variabilidad dependerá lógicamente del vino o cerveza que le eches y, en mi experiencia, mejor que sea vino y cerveza "malillos" que no buenos, pues le dan más sabor que lo va a enmascarar.
Joer, seamos serios. El picante suele, si no te pasas, realzar sabores, no es como la sal pero ayuda en eso. Otra cosa es que te guste pasarte con el picante.
