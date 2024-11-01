edición general
El Enigma del Pulpo á Feira: el famoso plato gallego que no es gallego

El Enigma del Pulpo á Feira: el famoso plato gallego que no es gallego

Cuando se habla de pulpo á feira, la mayoría piensa automáticamente en Galicia, en romerías junto al Atlántico, en ferias rurales envueltas en el aroma del pimentón y el cobre hirviendo. Suena a mar, a costa, a tradición marinera. Sin embargo, su historia es menos lineal de lo que parece

26 comentarios
#6 Tensk
Es curioso que escriban bien "á Feira", pero se dice "Polbo á Feira", no pulpo.
2 K 26
#8 ElRespeto
Voto errónea, pero también podría votar sensacionalista o bulo. Hay que ser gilipollas para escribir un artículo así. O sea, dice que sí que es gallego, porque el pulpo proviene de galicia y se consumió ahí por primera vez, pero dice que se "popularizó" en otras zonas, y por eso "no es gallego". Venga hombre, vete a tomar por culo!
1 K 20
#15 Poll
#8 La semana que viene nos dirán que el gazpacho viene de América por los tomates.
0 K 10
#4 Leon_Bocanegra
El pulpo a la murciana le da mil vueltas al pulpo a feira.
1 K 17
#5 Tensk
#4 No voy a caer en provocaciones de Leon_Bocachancla.
0 K 10
#5 Asimismov
#5 ... porque no lo has probado: pulpo cocido con un golpe de horno al final.
Lo probé por primera vez en el restaurante Salzillo de Murcia hará más de 20 o 25 años.
0 K 12
#11 Tensk
#9 No veo cómo eso podría mejorarlo, y más aún cuando yo lo acompaño de patatas cocidas en la misma agua que el pulpo, sal, pimentón (primero picante, para saber cuánto le echas, luego dulce) y aceite. No lo veo.
0 K 10
#17 Asimismov
#11 es que la cocina no es para ver es para probar.
Con la patata y bien de mantequilla hacen un puré/salsa que lo hace inigualable.
0 K 12
#21 Tensk
#17 Penitenciagite!

xD

xD
2 K 25
#25 Asimismov
#21 ya llevo bastante "penitencia" cuando resulta muy difícil sorprenderme en un restaurante.
0 K 12
#16 Leon_Bocanegra
#9 El Salzillo es buen sitio para probarlo.
El problema del pulpo a la murciana es que aunque parece una receta facil , a poca gente le sale bien, no es como el pulpo a feira, que lo hace hasta @Tensk . Es difícil encontrar un bar que lo haga bien y cuando lo encuentras... Ponte en lista de espera para coger un par de trozos (a 3 o 4 euros el trozo de pulpo)
0 K 10
#20 Tensk
#16 Si tú crees que hacer el polbo á feira (o lo dices bien o no lo digas) es fácil entonces demuestras que no tienes ni puta idea, pues cogerle el punto de cocción es todo un arte que sólo se consigue con el tiempo. Es muy fácil quedarse corto de cocción y todavía mucho más fácil pasarse y quedarse el pulpo chicloso.
0 K 10
#23 Asimismov
#16 p'os si.

Por eso aún recuerdo:
-un calamar fresco a la plancha que comí en la Sacristía en Altea, que ya cerró;
- unas zamburiñas en la cofradía de Rinlo;
- un chuletón en el Churrasco, y sus berenjenas;
- el arroz a banda del El Plat en València, que ya no existe
....
0 K 12
#10 Leon_Bocanegra
#5 tampoco te mereces degustar ese manjar.
0 K 10
#12 Tensk
#10 No me merezco vomitar.
0 K 10
#13 Leon_Bocanegra
#12 ay criatura! Lo que te pierdes por tu nacionalismo!
0 K 10
#18 Tensk
#13 Nada de nacionalismo. En Mugardos, en la ría de Ferrol, lo hacen (nombre muy original) "á mugardesa", que viene siendo primero cocerlo y luego hacer como un guiso, con pimiento verde, rojo y cebolla.

Lo probé en su momento y no, prefiero lo sencillo donde se destaca el producto base en vez de tratar de modificarlo con ingredientes supérfluos.
1 K 13
#19 Leon_Bocanegra
#18 pero si precisamente lo que destaca del pulpo a la murciana es el sabor a pulpo, no como el pulpo a feira que sabe más a pimentón que a otra cosa.
0 K 10
#22 Tensk
#19 Estoy viendo la receta, que no sé si es "oficial" porque a saber qué es lo oficial, e incluye brandy/vino blanco y cerveza

¿Le añades eso y me quieres decir que eso ayuda a destacar el sabor del pulpo? Anda, por favor, seamos serios.
1 K 13
#24 Leon_Bocanegra
#22 brandy no le he puesto en la vida. Cerveza y vino blanco si, ninguna de esas dos bebidas quita sabor al pulpo. No puedo decir lo mismo del pimentón.
0 K 10
#26 Tensk
#24 La receta que he visto indicaba que o bien brandy, o bien vino.

Echarle algún tipo de bebida alcohólica a un plato es para darle sabor a ese plato. Podrás dejar que se reduzca, podrás incluso flambearlo (que modifica aún más el sabor) pero le vas a modificar el sabor, por narices, o no se lo echarías.

Y esa variabilidad dependerá lógicamente del vino o cerveza que le eches y, en mi experiencia, mejor que sea vino y cerveza "malillos" que no buenos, pues le dan más sabor que lo va a enmascarar.

Joer, seamos serios. El picante suele, si no te pasas, realzar sabores, no es como la sal pero ayuda en eso. Otra cosa es que te guste pasarte con el picante.
0 K 10
#7 Mesopotámico
#4 Soy del norte, y la mejor gastronomía de España es la Murciana. La mas diferente, la que tiene mas personalidad y la que tiene los nombre mas graciosos.
0 K 7
#14 ElPerroDeLosCinco
Pulpo a la brasa. Cuatro palabras que te hacen salivar. Evidentemente, antes hay que cocer el pulpo, pero cuando ya está tierno lo pones sobre la brasa con algo de sal gorda, y coge un sabor espectacular.
0 K 10
#1 DiDiNu
El mejor pulpo á feira, el de Madrid
0 K 6
#2 MiguelDeUnamano
#1 En El País lo habrían titulado así: Pulpo a la Feria, el plato que nació a 300km de Madrid. xD

No puedo olvidar este titular: Julio César, a 70 kilómetros de Madrid xD xD xD
2 K 28
#3 srskiner
#2 Ávila, la mejor muralla en las afueras de Madrid
1 K 26

