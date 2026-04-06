El enfrentamiento entre Trump y Macron se agudiza por la disputa del estrecho de Ormuz, mientras los ataques personales ponen de manifiesto la creciente división en la OTAN [EN]  

Aumentan las tensiones entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente francés Emmanuel Macron, a medida que su relación transatlántica muestra una tensión evidente. Tras la negativa de Francia a apoyar los esfuerzos estadounidenses en el estrecho de Ormuz, Trump lanzó un comentario sarcástico a Macron, que el presidente francés desestimó.
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Como no le haga una buena comida de huevos a Macrón, no sé yo...
Para enmarcarlo y ponerlo en los record guiness
El relato se va ajustando al vuelo por lo que veo...