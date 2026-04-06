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El enfrentamiento entre Trump y Macron se agudiza por la disputa del estrecho de Ormuz, mientras los ataques personales ponen de manifiesto la creciente división en la OTAN [EN]

El enfrentamiento entre Trump y Macron se agudiza por la disputa del estrecho de Ormuz, mientras los ataques personales ponen de manifiesto la creciente división en la OTAN [EN]  

Aumentan las tensiones entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente francés Emmanuel Macron, a medida que su relación transatlántica muestra una tensión evidente. Tras la negativa de Francia a apoyar los esfuerzos estadounidenses en el estrecho de Ormuz, Trump lanzó un comentario sarcástico a Macron, que el presidente francés desestimó.

| etiquetas: emanuel macron , donald trump , enfrentamiento , apretón de manos , sarcasmo
18 3 1 K 301 Geopolítica
7 comentarios
18 3 1 K 301 Geopolítica
#2 drstrangelove
Trumpetas no tienen más misiles, y los persas no quieren tregua, que ya saben que es para ganar tiempo.

Como no le haga una buena comida de huevos a Macrón, no sé yo...
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azathothruna #7 azathothruna
#2 Un gringo haciendole oral a un gabacho?
Para enmarcarlo y ponerlo en los record guiness
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#3 JanSolo
Muchas divisiones y mucho me voy de la OTAN pero aquí nadie tiene cojones para dar el primer paso.
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MyNameIsEarl #5 MyNameIsEarl
Este Macroncete ha visto al perro con Trump y las valoraciones que tiene y se ha subido al carro. El macroncete.... que estuvo a punto de ir con todo.... andanada, andaaaa!!
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#1 Suleiman
Trump no necesita a nadie, pero no para de rogar que se apunten a la fiesta...
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aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
Anda, la guerra que era inicialmente por "la capacidad atomica de Iran" ha evolicionado a "la disputa del estrecho de Ormuz".
El relato se va ajustando al vuelo por lo que veo...
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#4 Cincocuatrotres
Vaya dos!
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menéame