Encuesta revela que Melania es la segunda primera dama menos popular de EE. UU.: ¿quién es la más odiada?

Mientras tanto, su marido, Donald Trump, ocupó el peor puesto entre 20 presidentes. El 36 % dijo que Melania era “mediocre”, y otro 10 % la calificó “por debajo del promedio”. Aproximadamente el 18 % de los encuestados calificó a Melania de “sobresaliente”, y otro 12 % dijo que estaba “por encima del promedio”. Esto la dejó con un índice de aprobación neto de -16. La única primera dama que se situó por debajo de Melania fue Hillary Clinton

Bombástico #1 Bombástico
La mas odiada es Hillary Clinton.
Trigonometrico #14 Trigonometrico
#1 Pues empezó bien. hasta que las compañías de seguros médicos le obligaron a cerrar la boca sobre un tema que ella tenía intención de arreglar.
elgranpilaf #8 elgranpilaf
Pobre Hillary: cornuda y apaleada
Urasandi #3 Urasandi
He entrado a los comentarios de 10 y...

"10/10 Absolutely horrible
The new show Melana deserves a brutal 1/10 rating because it fails on almost every level that makes a series enjoyable, engaging, or even watchable."
johel #11 johel *
#10 Los contratos sociales no suelen ser por escrito y aunque exista la clausula "si yo me voy de putas tu cierras la boca" rara vez se deja por escrito. A eso me refiero, a que seguro que tiene una clausula por escrito dandole barra libre de carnaza.
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
"la segunda primera dama menos popular de EE. UU"
La puntuacion de su pelicula ya deberia habernos dado pistas de ello xD
www.imdb.com/title/tt35291758/  media
#7 Eukherio
#2 No sé si terminará siendo el mayor fracaso en taquilla de 2026, porque fueron 75 millones y lleva 16, de los que se quedan la mitad. Supongo que alguna grande se dará una hostia con una peli de 200 millones, pero ya es jodido cuando una película no recauda ni el presupuesto original en taquilla (que luego hay que dividir), con lo que no llegar ni a un cuarto de esa cantidad es una pasada.
#6 dclunedo
Yo creía que la que estaba debajo era la becaria u no Hilary :-D
#13 perica_we
joer y la más odiada casi acaba como presidenta del país..... (acabó 2ª)
Solinvictus #5 Solinvictus
Pues no sé quién de las dos más odiadas tiene más cuernos, ni me interesa
johel #9 johel *
#5 Lo de Melania probablemente se parezca mas a un contrato de trabajo que a un contrato matrimonial y este perfectamente contemplado que Trump pueda invitar o pagar con salchichon
berkut #10 berkut
#9 Es que no veo a Donald Trump relacionándose con alguien de forma no contractual. Y admito que todos lo hacemos más de lo que creemos.
Solinvictus #12 Solinvictus
#9 pa mi que querrá cobrarlo todo menos con su salchichon
