Encuesta revela que Melania es la segunda primera dama menos popular de EE. UU.: ¿quién es la más odiada?

Mientras tanto, su marido, Donald Trump, ocupó el peor puesto entre 20 presidentes. El 36 % dijo que Melania era “mediocre”, y otro 10 % la calificó “por debajo del promedio”. Aproximadamente el 18 % de los encuestados calificó a Melania de “sobresaliente”, y otro 12 % dijo que estaba “por encima del promedio”. Esto la dejó con un índice de aprobación neto de -16. La única primera dama que se situó por debajo de Melania fue Hillary Clinton