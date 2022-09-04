edición general
8 meneos
10 clics

Encuesta energía nuclear: Extremeños, catalanes y valencianos, a favor de mantener sus centrales nucleares

En todas las comunidades es mayoritario y transversal el aval a la energía nuclear, pero el estudio pone el foco en aquellas que tienen centrales nucleares activas: Extremadura (Almaraz), Catalunya (Ascó y Vandellòs), Comunidad Valenciana (Cofrentes) y Castilla-La Mancha (Trillo). En concreto, el 74% de los castellanomanchegos, el 71% de los extremeños, el 68% de los valencianos y el 66% de los catalanes apoyan el mantenimiento de este tipo de energía. En las autonomías que no cuentan con centrales, el porcentaje de respaldo supera el 70%

| etiquetas: encuesta , nuclear , mix eléctrico , comunidades
7 1 5 K 36 actualidad
15 comentarios
7 1 5 K 36 actualidad
Comentarios destacados:      
tul #1 tul *
encuestas mas falsas que un duro de 7 pesetas.
ademas que la gente de la calle considere que la nuclear contribuye a la estabilidad del sistema electrico importa una mierda porque no es cierto y si lo gente lo cree asi es porque llevaban decadas mintiendo respecto a esta energia y su uso por las empresas privadas.
10 K 94
oricha_1 #2 oricha_1 *
#1 que la gente de la calle considere que la nuclear contribuye a la estabilidad del sistema electrico importa una mierda porque no es cierto

FALSO La energia nuclear si constribuye a la estabilidad del sistema electrico porque :
1- Producen energía de forma continua, 24/7, sin depender del sol o el viento.
2- Tienen una alta potencia firme sosteniendo la demanda mínima constante del país.
3- Ayudan a mantener la frecuencia del sistema (50 Hz en Europa) al actuar como anclas de…   » ver todo el comentario
4 K 49
tul #3 tul
#2 la 1 es mentira ya para empezar, tienes que parar cada X tiempo para recargar un combustible que no crece en los arboles precisamente, asi que ahi deje de leerte, andate a cagar al prado.
3 K 27
frg #4 frg
#2 Ya saltó el astroturfer a desmentir la realidad xD

#3 lo explica muy bien, te lo pinta hasta verde xD
1 K 23
oricha_1 #11 oricha_1
tienes que parar cada X tiempo para recargar un combustible que no crece en los arboles
Si esa es tu justificación, se ve que no tienes ni idea de lo que estás hablando.
1- Hay que parar cada cierto tiempo ? Si , pero lo que aporta es estabilidad para mantener esa frecuencia , algo que solar o eolica NO PUEDEN HACER .
Por eso, como tú dices, en 1 la nuclear contribuye a la estabilidad del sistema eléctrico. Contribuye y es esencial. Por eso se apagó España en un horario de…   » ver todo el comentario
1 K 17
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 No es mentira ya que esas paradas se conocen con dos años de antelación y el sistema lo tiene previsto.

Todo lo contrario a la incertidumbre dia a dia de la eolica y el tener que parar y encender 18.000 MW cada día para la FV
2 K 29
eltoloco #7 eltoloco *
#6 claro, claro, el sistema tiene previsto también las paradas por sequía como ha ocurrido en Francia este verano, o por corrosión como ocurrió hace tres años en más de la mitad de sus reactores.. :shit:

www.meneame.net/m/actualidad/sur-europa-asfixia-ola-calor-francia-vuel

es.euronews.com/2022/09/04/crisis-del-coloso-nuclear-frances-32-reacto
0 K 10
Fedorito #5 Fedorito *
#1 Me llama poderosamente la atención lo de que "la gente de la calle considere que la nuclear contribuye a la estabilidad del sistema electrico importa una mierda" y luego cierto sector vaya dando lecciones de democracia y de hacer referendums hasta para decidir si hay que cambiar el nombre de una calle.
0 K 10
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
#0 te ha caído encima la censura del komando kalimoxo de meneame.
1 K 23
oricha_1 #15 oricha_1
#10 Y lo peor es que dicen tonterias como : la nuclear NO contribuye a la estabilidad del sistema electrico o hay que parar cada x tiempo para recargar combustible
Tenemos los políticos que tenemos por el analfabetismo y el bajo IQ de este país. No tengo dudas de ello.
1 K 13
#8 Marisadoro
¿Sus centrales nucleares?

Vaya sentido de la propiedad!
0 K 14
#14 Tensk *
¿Es del CIS?

Para el ignorante de #_1 que me tiene ignorado.
0 K 11
unlugar #9 unlugar *
Edit...
0 K 10
IrMaNDiÑo #12 IrMaNDiÑo
Yo no estoy dispuesto a dejar una muerda radiológica a mis nietos por 10.000 años.
Si los dueños de las nucleares la quieren guardar en su casa en vez de tirarla en el fondo del mar frente a las costas gallegas, que lo hagan, pero no a menos de 1.000 km. de mi casa.
0 K 10
IrMaNDiÑo #13 IrMaNDiÑo
Frente a las costas gallegas, durante años, tiraron bidones radiactivos. Eso puso a TODOS los gallegos contra las nucleares.
Se proyecto una nuclear para alimentar la planta de aluminio de Cervo, y se tuvo que abandonar la idea por la oposición de la ciudadanía, lo mismo que se abandono la construcción de otra planta en el país Vasco, por la oposición de los vascos, y ahora una encuesta dice que el 70% está a favor de las nucleares?? JA, JA, JA, JA.
0 K 10

menéame