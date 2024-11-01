Encuentran 800 plantas de marihuana en una finca impulsada por el Sindicato de Obreros del Campo

La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación en la que ha desarticulado una importante plantación de marihuana ubicada en una finca agrícola conocida como Cooperativa Tierra y Libertad, en El Bosque, Cádiz. En el dispositivo, los agentes han intervenido alrededor de 800 plantas, que ya habían sido cortadas y se encontraban en proceso de secado, además de otras sustancias estupefacientes como cocaína y hachís.