Encuentran 800 plantas de marihuana en una finca impulsada por el Sindicato de Obreros del Campo

La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación en la que ha desarticulado una importante plantación de marihuana ubicada en una finca agrícola conocida como Cooperativa Tierra y Libertad, en El Bosque, Cádiz. En el dispositivo, los agentes han intervenido alrededor de 800 plantas, que ya habían sido cortadas y se encontraban en proceso de secado, además de otras sustancias estupefacientes como cocaína y hachís.
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Tenían tierra, tenían libertad; el paso lógico era tener María
Si se hubiesen llamado "Casa de Alba" o algo por el estilo, no habrían tenido ningún problema.
El entorno natural que la rodea, junto a su proximidad a los conocidos pueblos blancos, la convierten también en un punto de interés para visitantes que buscan conocer experiencias alternativas en el medio rural.
Experiencias alternativas...