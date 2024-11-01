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Encuentran 800 plantas de marihuana en una finca impulsada por el Sindicato de Obreros del Campo

Encuentran 800 plantas de marihuana en una finca impulsada por el Sindicato de Obreros del Campo

La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación en la que ha desarticulado una importante plantación de marihuana ubicada en una finca agrícola conocida como Cooperativa Tierra y Libertad, en El Bosque, Cádiz. En el dispositivo, los agentes han intervenido alrededor de 800 plantas, que ya habían sido cortadas y se encontraban en proceso de secado, además de otras sustancias estupefacientes como cocaína y hachís.

| etiquetas: marihuana , sindicato de obreros del campo , cádiz , tierra y libertad
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7 comentarios
5 0 0 K 58 actualidad
Apotropeo #2 Apotropeo
Cooperativa Tierra y Libertad
Tenían tierra, tenían libertad; el paso lógico era tener María
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DarthMatter #7 DarthMatter
#2 Es que ¡también!, ... llamar a algo "Libertad" es hacer un llamamiento para que vengan a quitártela, (la libertad).

Si se hubiesen llamado "Casa de Alba" o algo por el estilo, no habrían tenido ningún problema.
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Kantinero #1 Kantinero
Que hay de raro en que los obreros del campo tengan plantas?
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#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Cargándose a los emprendedores :troll:
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#3 laruladelnorte
En sus instalaciones conviven diversas especies animales —ovejas, gallinas, pavos, vacas, cerdos y patos— junto a los cultivos que abastecen su producción.
El entorno natural que la rodea, junto a su proximidad a los conocidos pueblos blancos, la convierten también en un punto de interés para visitantes que buscan conocer experiencias alternativas en el medio rural.

Experiencias alternativas... :foreveralone:
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flyingclown #6 flyingclown
¿Marihuana de exterior recién cortada y secando en mayo?
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pablisako_1 #4 pablisako_1
Pues si estaban cortadas ya debían de ser autoflorecientes
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menéame