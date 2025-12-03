Encuentran 50 jabalíes muertos en el epicentro de la infección por peste porcina en Collserola

Los Agents Rurals han localizado una cincuentena de jabalís muertos en la zona de Collserola (Barcelona), donde se registraron los primeros nueve casos de peste porcina africana (PPA). Los cadáveres serán analizados por el Ministerio de Agricultura para confirmar si estaban infectados. Así lo ha explicado este miércoles el inspector jefe del cuerpo, Josep Antoni Mur, en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, celebrando que todos los positivos se han hallado dentro de la zona confirmada, comprendida entre Sant Cugat del Vallès y Cerdan