Encuentran 50 jabalíes muertos en el epicentro de la infección por peste porcina en Collserola

Los Agents Rurals han localizado una cincuentena de jabalís muertos en la zona de Collserola (Barcelona), donde se registraron los primeros nueve casos de peste porcina africana (PPA). Los cadáveres serán analizados por el Ministerio de Agricultura para confirmar si estaban infectados. Así lo ha explicado este miércoles el inspector jefe del cuerpo, Josep Antoni Mur, en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, celebrando que todos los positivos se han hallado dentro de la zona confirmada, comprendida entre Sant Cugat del Vallès y Cerdan

pitercio
50 bichos muertos de ese tipo ¿no son muchos? Parece que más que un brote es ya una pancerdia.
alcama
¿Por qué solo afecta a los cerdos catalanes?
Ferran
#1 Suma y sigue demostrando que no pierdes ocasión para demostrar de qué estás hecho.
3 K 43
alkalin
#1 Si por cerdo te refieres a jabalís y a catalanes te refieres a barcelonoses, pues solo afecta porque apreció el foco ahí y se ha controlado.

La pregunta interesante sería: ¿que hubiera pasado en una CCAA gobernada por el PP-Vox? Que se habría expandido.
Yuiop
#4 La habrían ocultado, y se habría sabido cuando llegara a alguna comunidad no gobernada por el Partido Podrido. Y por supuesto, habrían culpado a ésta de la expansión.
