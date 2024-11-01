Si encuentra una gasolinera que viole el sistema de precio máximo del petróleo, infórme

(Coreano) infórmeme sin demora. Luego notificó directamente a su cuenta X la dirección del centro de llamadas de ‘oil que recibió el informe relacionado. En una publicación publicada en X (X, antiguo Twitter) ese día, el presidente Lee dijo que “implementará completamente el sistema de precio máximo del petróleo a partir de hoy. Afirmó que decidió establecer límites superiores claros a los precios de oferta para evitar que los precios internos del petróleo fluctúen debido a la inestable situación internacional.