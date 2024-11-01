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Si encuentra una gasolinera que viole el sistema de precio máximo del petróleo, infórme

Si encuentra una gasolinera que viole el sistema de precio máximo del petróleo, infórme

(Coreano) infórmeme sin demora. Luego notificó directamente a su cuenta X la dirección del centro de llamadas de ‘oil que recibió el informe relacionado. En una publicación publicada en X (X, antiguo Twitter) ese día, el presidente Lee dijo que “implementará completamente el sistema de precio máximo del petróleo a partir de hoy. Afirmó que decidió establecer límites superiores claros a los precios de oferta para evitar que los precios internos del petróleo fluctúen debido a la inestable situación internacional.

| etiquetas: corea , del , sur , capitalismo , comunismo , gasolina
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4 comentarios
2 0 0 K 19 actualidad
Alfon_Dc #1 Alfon_Dc
Me resulta curioso, no es en Corea del Norte, sino en la "buena" la capitalista..que resulta que ponen precios máximos..pero ehh! Aquí en España,España mucha España No intervengais el precio de la primera vivienda, que poner límites a la avaricia es comunismo .
O les toman el pelo a los Coreanos, o a nosotros...
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cosmonauta #3 cosmonauta *
#1 En la Corea "buena" hay muchas cosas fuertemente reguladas, por ejemplo, la vivienda.

Eso no la convierte en mejor o peor que el estercolero del Norte.
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Alfon_Dc #4 Alfon_Dc
#3 pero si las convierte en ¿Comunistas? Por eso de intervenir los precios ,digo.
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#2 HangTheRich
Nooo se les esta pegando lo de la dprk
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menéame