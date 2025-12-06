edición general
La encrucijada del jamón: cómo afectará la crisis porcina en tu mesa de Navidad

Los expertos suelen advertirlo. El jamón se encarece una media de un 10% desde sus techos de noviembre hasta los prolegómenos de Nochebuena y Año Nuevo. El porcino español, sin embargo, encara estas fiestas en una encrucijada insólita. Las lonjas están registrando caídas de hasta el 17% en el precio mayorista del ganado. Este aldabonazo agrava el descenso sostenido que ya observaba el sector desde hacía semanas. La razón: la declaración del brote de peste porcina africana (PPA). Aunque no conlleva riesgo para los consumidores, sí tendrá efecto

Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Ahora mismo creo que no hay peligro en consumir jamón de ningún tipo, tienen que tener 6 meses mínimo de curación, el peligro sera en el verano del 2026 si afecta algo a los cerdos de granjas, aunque nunca lo sabremos los políticos que hay en España lo taparan.
pepel #1 pepel
Subiendo el precio; tienen que vendernos el del año pasado.
#2 Pitchford
#1 Bueno, igual no pueden exportar ya tantos del año pasado y hay excedentes, con lo que bajaría el precio desde ya..
Tontolculo #4 Tontolculo
#2 jejej eres un poco inocente eh?
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 El jamón curado debe de tener 11 meses de secado, siempre es de un año para el siguiente.
