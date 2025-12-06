La encrucijada del jamón: cómo afectará la crisis porcina en tu mesa de Navidad

Los expertos suelen advertirlo. El jamón se encarece una media de un 10% desde sus techos de noviembre hasta los prolegómenos de Nochebuena y Año Nuevo. El porcino español, sin embargo, encara estas fiestas en una encrucijada insólita. Las lonjas están registrando caídas de hasta el 17% en el precio mayorista del ganado. Este aldabonazo agrava el descenso sostenido que ya observaba el sector desde hacía semanas. La razón: la declaración del brote de peste porcina africana (PPA). Aunque no conlleva riesgo para los consumidores, sí tendrá efecto