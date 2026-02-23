·
más visitadas
El encarecimiento de la vivienda barre la mejora del poder adquisitivo en la última década
La Generalitat reabre el debate sobre si hay que incorporar el precio de los pisos en el IPC y propone un índice que lo incluye
etiquetas
:
vivienda
,
especulacion
,
alquiler
,
españa
,
catalunya
#2
yoma
*
Barre el poder adquisitivo del que tenga que comprar o alquilar una vivienda.
2
K
45
#7
Eukherio
#2
Y nos vuelve privilegiados a los que heredamos, aunque al precio al que andan las reformas también puedes dejarte bastante pasta.
0
K
8
#8
Torrezzno
*
Que mejora? Incluso sin la subida de la vivienda la inflación común y corriente ya la barre.
1
K
30
#6
DayOfTheTentacle
*
eres un bot de extrema estupidez. No creo que nadie te crea más allá de tus clones. (Era para
#_3
pero no aceptan discrepancias como fascistas que son)
0
K
10
#3
NPCMeneaMePersigue
Si te quejas de los guiris que suben el precio, los bots de extrema te dicen "nooo, es el gobierno que no regula"
Si el gobierno regula los bots sionistas de vox "no funciona regulaaaaaar"
Y así mantienen a una gran parte de los jovenes con sus mentiras sionistas
Yisus was right
1
K
10
#10
Nastar
#3
y los reptilianos, te olvidas de los reptilianos
1
K
27
#5
DayOfTheTentacle
Tengo piso pagado por lo que no me afecta pero se me hace raro que siempre hablen del precio de los pisos y no de la comida que ha augmentado mucho más. Hace poco con 100€ semanales comíamos y ajora es el doble y justitos.
0
K
10
#11
Nastar
#5
tal cual
0
K
7
#13
DayOfTheTentacle
*
#11
en serio lo digo.... y ya no la carne o pescado... es que hasta las verduras son caras... un pt pimiento rojo a más de un euro! Jdr que haces un sofrito para la paella para 4 y ya te cuesta más de 4 euros...y luego el marisco y tal 15-20€... suerte que el arroz y agua son baratos que si no... pero al final te dejas
5-8€ por comensal.... en casa...
0
K
10
#14
Nastar
#13
yo gastaba unos 150 a la semana para 5, marca blanca todo, ahora me voy al doble, 300 de media
Por suerte en casa nos ganamos bien la vida, pero no se como coño hacen los que ganan el salario modal.....eso si, terraza que veo, llena que esta ...
0
K
7
#15
tronxy_x5s
#5
pero eso no da titulares, es mejor culpar a los especuladores y fondos buitre, que que el estado esté sacando una tajada increíble de los pisos con el ITP y de la subida del resto con el IVA... Así se oculta bien la incompetencia de los políticos...
0
K
9
#9
Nastar
Que digo yo, si españa es un pais de propietarios, 70% creo recordar .... Mucho ruido montan el otro 30%
0
K
7
#12
DayOfTheTentacle
#9
menos
0
K
10
#4
BoosterFelix
Cuando enviáis noticias aporofóbicas, implicando que la pobreza y la precariedad son cosas malas o negativas, o quejándoos de ellas, estáis dejando en mal lugar y estáis siendo aporófobos hacia vuestros propios padres, por haberos hecho nacer en esa pobreza, esa precariedad, ese capitalismo y esa monarquía por los que protestáis. Además de que también estáis siendo aporófobos hacia vosotros mismos, porque si por una parte decís que la pobreza, la precariedad y la fraudulenta explotación…
» ver todo el comentario
3
K
4
#1
NPCMeneaMePersigue
Fondos como Cerberus presionan para que no se regule, estos fondos son el partido republicano, la elite de pederastas
Eres pobre por la elite de pederastas
2
K
0
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
