Las empresas tecnológicas soñaron con contratar a programadores españoles en remoto: luego descubrieron la letra pequeña

La inocente pregunta de un programador sobre la disponibilidad de puestos en remoto de una plataforma de desarrollo en España, ha desatado un interesante debate a nivel internacional en X sobre una realidad del mercado laboral español que muchos desconocían: aquellas empresas que contratan en España, aunque sean en remoto, deben tributar en España. El problema es que no todas pueden asumir ese coste adicional.