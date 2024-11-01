edición general
Las empresas tecnológicas soñaron con contratar a programadores españoles en remoto: luego descubrieron la letra pequeña

La inocente pregunta de un programador sobre la disponibilidad de puestos en remoto de una plataforma de desarrollo en España, ha desatado un interesante debate a nivel internacional en X sobre una realidad del mercado laboral español que muchos desconocían: aquellas empresas que contratan en España, aunque sean en remoto, deben tributar en España. El problema es que no todas pueden asumir ese coste adicional.

#1 lordban
Resumiendo, que los programadores españoles están en desventaja frente al resto.

#3 Gadfly
#1 gracias a nuestras excelente fiscalidad!

#4 Eibi6
#1 por lo que pone él articulo es normativa de la OCDE y viene a decir que es en Europa.... Y bueno él resumen viene a ser que contratar un trabajador en España cuesta lo mismo que mil indios según este entrepeneur argentino, cosa que dudo mucho que alguien se crea

#3 hablan sobre todo de temas de seguridad social y que si quieres tener trabajadores en España tienes que tener empresa en España, cosas bastante lógicas y que poco tienen que ver en su con más o menos impuestos :roll:

#9 Gadfly
#4 muy bien hechos los deberes

#6 doppel
#3 hay que pagar muchos servicios, algunos útiles, pero también inútiles.

#2 Jarod_mc


#5 Gadfly
bien, ahora dime, del artículo, que es mentira?

#8 capitan__nemo
La seguridad social y el resto de pagos por parte de la empresa alguien lo tendrá que pagar.

#7 Cantro
Pues yo soy uno de esos trabajadores a los que tienen contratados...

#10 tunic
Lo típico e ser contractor, es decir, autónomo en España y emitir facturas a una empresa extranjera (lo que es un más de lío burocrático, claro).


