Una empresa vasca rompe relaciones con la principal armamentística israelí tras exportar productos a su filial en Alemania

AMC Mecanocaucho, con sede en Asteasu (Gipuzkoa), vendió materiales a Elbit Systems Deutschland, la subsidiaria de la empresa israelí que suministra armamento al Gobierno de Netanyahu. Los directivos de la compañía vasca aseguran que desconocían la relación de Elbit Systems con el genocidio en Gaza y ordenan paralizar cualquier acuerdo comercial de ese tipo.

javibaz #1 javibaz
Ese es el camino. :clap:
#3 omega7767
#1 ese es un camino

el camino más rápido y grande es si los gobiernos actuaran igual de como hicieron con Rusia
ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
Haciendo honor a su lema empresarial:
“Somos fabricantes de soluciones.”

www.mecanocaucho.com/es/
Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
No
Me
Creo
Nada
