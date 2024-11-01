Una empresa vasca rompe relaciones con la principal armamentística israelí tras exportar productos a su filial en Alemania

AMC Mecanocaucho, con sede en Asteasu (Gipuzkoa), vendió materiales a Elbit Systems Deutschland, la subsidiaria de la empresa israelí que suministra armamento al Gobierno de Netanyahu. Los directivos de la compañía vasca aseguran que desconocían la relación de Elbit Systems con el genocidio en Gaza y ordenan paralizar cualquier acuerdo comercial de ese tipo.