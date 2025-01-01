¿Y si una empresa privada lograse la fusión nuclear? (Quantum Fracture)  

La fusión nuclear podría ser la energía del futuro, si logramos producir más de la que gastamos en iniciarla. Mientras los grandes proyectos copan la atención, surgen startups con conceptos alternativos más pequeños y prometedores. En este último vídeo de la trilogía exploramos las iniciativas privadas que más financiación e interés están generando.
| etiquetas: fusión nuclear , empresa privada
Con empresas privadas rindiendo cuentas a accionistas...de barato, nunca.
Aunque salga gratis conseguir esa energía.