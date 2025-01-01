edición general
¿Y si una empresa privada lograse la fusión nuclear? (Quantum Fracture)

La fusión nuclear podría ser la energía del futuro, si logramos producir más de la que gastamos en iniciarla. Mientras los grandes proyectos copan la atención, surgen startups con conceptos alternativos más pequeños y prometedores. En este último vídeo de la trilogía exploramos las iniciativas privadas que más financiación e interés están generando.

javierchiclana
Ojalá la consigamos pronto... mientras, a captar la fusión nuclear del sol a través de las renovables. El método más barato y sostenible de producir electricidad en la actualidad.
Estoeslaostia
#1 lo de barato+energía, ya lo podríamos retirar de nuestro vocabulario.
Con empresas privadas rindiendo cuentas a accionistas...de barato, nunca.
Aunque salga gratis conseguir esa energía.
