La empresa más valiosa del mundo va a acabar con los videojuegos: la nueva tecnología con IA de NVIDIA es tan realista que no tiene alma

NVIDIA promete que DLSS 5 llevará los videojuegos a un nuevo nivel de fotorrealismo gracias a la inteligencia artificial, pero el efecto colateral es que todos los títulos se acaben viendo igual, sin carácter ni alma, poniendo fin a la variedad en la dirección artística y a los esfuerzos estéticos al facilitarle a los estudios un resultado tan llamativo con menos trabajo. NVIDIA ha presentado el siguiente gran salto hacia el fotorrealismo en los videojuegos. Hablamos del DLSS 5, una tecnología de escalado por inteligencia artificial que promete