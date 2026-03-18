La empresa más valiosa del mundo va a acabar con los videojuegos: la nueva tecnología con IA de NVIDIA es tan realista que no tiene alma

NVIDIA promete que DLSS 5 llevará los videojuegos a un nuevo nivel de fotorrealismo gracias a la inteligencia artificial, pero el efecto colateral es que todos los títulos se acaben viendo igual, sin carácter ni alma, poniendo fin a la variedad en la dirección artística y a los esfuerzos estéticos al facilitarle a los estudios un resultado tan llamativo con menos trabajo. NVIDIA ha presentado el siguiente gran salto hacia el fotorrealismo en los videojuegos. Hablamos del DLSS 5, una tecnología de escalado por inteligencia artificial que promete
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Estoy harto de ver los mismos assets y estupideces del unreal engine de turno por todos lados, ya hace mucho que te tienes que ir a los indies para encontrar cosas con estilo propio. Y todo esto se traduce en explotacion de los… » ver todo el comentario
Baitybait ha sacado un vídeo sobre eso de Nvidia
www.youtube.com/watch?v=IjUm0yk_cDc&t=1510
es.wikipedia.org/wiki/Valle_inquietante
Si fuera hiperrealista por IA no sé si lo jugaría.
¿A cómo está el kilo de cerebro de programador?
- Ahora mismo está de oferta, a medio euro el kilo.
¿A cómo está el kilo de cerebro de jugador?
- A un millón de euros el kilo
¿Cómo es posible eso? Un kilo de cerebro de programador a medio euro y el kilo de cerebro de jugador a un millón de euros, no lo entiendo.
- Usted no sabe la cantidad de jugadores que hay que sacrificar para conseguir reunir un kilo de cerebro.
porque The Matrix se ve igual que Titanic, verdad que no?
Si les salen todos iguales no va a ser por la IA, va a ser por falta de creatividad, como siempre