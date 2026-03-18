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La empresa más valiosa del mundo va a acabar con los videojuegos: la nueva tecnología con IA de NVIDIA es tan realista que no tiene alma

La empresa más valiosa del mundo va a acabar con los videojuegos: la nueva tecnología con IA de NVIDIA es tan realista que no tiene alma

NVIDIA promete que DLSS 5 llevará los videojuegos a un nuevo nivel de fotorrealismo gracias a la inteligencia artificial, pero el efecto colateral es que todos los títulos se acaben viendo igual, sin carácter ni alma, poniendo fin a la variedad en la dirección artística y a los esfuerzos estéticos al facilitarle a los estudios un resultado tan llamativo con menos trabajo. NVIDIA ha presentado el siguiente gran salto hacia el fotorrealismo en los videojuegos. Hablamos del DLSS 5, una tecnología de escalado por inteligencia artificial que promete

| etiquetas: nvidia , su ia , muy , realista , sin alma , acabara , con videojuegos
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8 comentarios
3 2 1 K 64 Videojuegos
Doisneau #3 Doisneau
Se esta llevando al terreno de los videojuegos los mismos problemas que hay con el hiperrealismo en pintura, al final la expresion artistica se reduce a cero y todo se homogeiniza, sin ningun estilo ni distintivo porque todo se reduce a una lucha tecnica sin sentido.

Estoy harto de ver los mismos assets y estupideces del unreal engine de turno por todos lados, ya hace mucho que te tienes que ir a los indies para encontrar cosas con estilo propio. Y todo esto se traduce en explotacion de los…   » ver todo el comentario
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babuino #7 babuino
#3 exacto. Y espera al doblaje por IA y s los diálogos generados por IA...
Baitybait ha sacado un vídeo sobre eso de Nvidia
www.youtube.com/watch?v=IjUm0yk_cDc&t=1510
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woody_alien #1 woody_alien *
Y aunque ande por valle inquietante no temeré porque Wall Street siempre está conmigo,

es.wikipedia.org/wiki/Valle_inquietante
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Dramaba #4 Dramaba
Buah, no quedará guapo ni naa el stardew valley
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babuino #5 babuino
#4 no sé yo. A mí me gusta el estilo píxel art del juego... y corre en mi tostadora.
Si fuera hiperrealista por IA no sé si lo jugaría.  media
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#2 cocococo
Va un caníbal a comprar cerebro humano.
¿A cómo está el kilo de cerebro de programador?
- Ahora mismo está de oferta, a medio euro el kilo.
¿A cómo está el kilo de cerebro de jugador?
- A un millón de euros el kilo
¿Cómo es posible eso? Un kilo de cerebro de programador a medio euro y el kilo de cerebro de jugador a un millón de euros, no lo entiendo.

- Usted no sabe la cantidad de jugadores que hay que sacrificar para conseguir reunir un kilo de cerebro.
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Tito_Keith #6 Tito_Keith
Porque las películas se ven todas igual, no?
porque The Matrix se ve igual que Titanic, verdad que no?
Si les salen todos iguales no va a ser por la IA, va a ser por falta de creatividad, como siempre
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dark_soul #8 dark_soul
A ver... No es algo que vaya a ser accesible para el publico en general ya que una gpu de esas estará por encima de los 2k o 3k euros (podéis mirar las estadísticas de Steam y veréis que muy poca gente se gasta tanto dinero en una gpu así). Los pobres, como yo, que nos vale una gpu de gama media por 500-600 euros que te da para jugar en hd a los últimos juegos los veremos igual que salen de fabrica.
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menéame