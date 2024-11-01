edición general
Una empleada de El Corte Inglés con 11 años de antigüedad es despedida por promocionar en sus redes sociales productos de Lidl: deben pagarle 44.787 euros

Llevaba 11 años y medio trabajando en la compañía y la justicia ha declarado que su despido es improcedente porque, entre otros motivos, no existía un pacto de exclusividad.

La historia aquí, en El Corte Ingles, mercadona y demás es que te espían, que atentan contra tu libertad individual. Y los defensores de la libertad individual aplauden la violacion de la libertad individual como aplauden a la elite de billonarios violando a niños
Se la querian quitar de encima , lo han conseguido y han mandado un aviso a navegantes . Debería de ser nulo , con readmisión y pago de salarios atrasados
