·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9512
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
7521
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
6093
clics
Miles de farolas cambian la luz blanca por roja. Ha ocurrido en Dinamarca y Gran Bretaña, pero España podría adoptar la medida
5268
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
5378
clics
Ponseti, en shock tras su último viaje a San Francisco: "La sociedad se les está yendo de las manos"
más votadas
548
Ni Visa, ni Airbnb, ni Netflix: así vive un juez en la lista negra de Trump
390
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
498
Nuevas imágenes y un testigo acreditan que fueron los fascistas quienes tendieron una emboscada en Lyon
271
Si el secuestrador Alberto se llamara Mohamed
566
Un notario admite que perpetró la mayor estafa inmobiliaria de España y se libra de entrar en prisión
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
26
meneos
53
clics
Una empleada de El Corte Inglés con 11 años de antigüedad es despedida por promocionar en sus redes sociales productos de Lidl: deben pagarle 44.787 euros
Llevaba 11 años y medio trabajando en la compañía y la justicia ha declarado que su despido es improcedente porque, entre otros motivos, no existía un pacto de exclusividad.
|
etiquetas
:
trabajo
,
redes
,
corte ingles
,
lidl
,
españa
23
3
0
K
130
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
23
3
0
K
130
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
La historia aquí, en El Corte Ingles, mercadona y demás es que te espían, que atentan contra tu libertad individual. Y los defensores de la libertad individual aplauden la violacion de la libertad individual como aplauden a la elite de billonarios violando a niños
5
K
66
#2
astur365_628eed2f50e0f
Se la querian quitar de encima , lo han conseguido y han mandado un aviso a navegantes . Debería de ser nulo , con readmisión y pago de salarios atrasados
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente