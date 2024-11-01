Los Emiratos Árabes Unidos han cancelado todos los tipos de residencia expedidos a ciudadanos iraníes y congelado sus fondos [eng]

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han cancelado todos los permisos de residencia (VNZ) emitidos a ciudadanos iraníes. Y en particular, Abu Dabi también ha cancelado los permisos de residencia "dorados" otorgados a inversores en el país. El periódico afirma que, con esta medida, los EAU se han "apropiado" de activos iraníes por un valor aproximado de 530 mil millones de dólares. Los EAU aún no han confirmado oficialmente esta información.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , consumo , dinero , banca , sanciones
Bombástico #1 Bombástico
Han aprendido rápido de sus amos gringos a robar todo lo que puedan.
Format_C #6 Format_C
#1 veo normal que lo hagan, ahora mismo estan en guerra aunque no lo digan.
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"con esta medida, los EAU se han "apropiado" de activos iraníes por un valor aproximado de 530 mil millones de dólares"

Vamos a ver... "activos iranies" no, "activos de iranies", que no es lo mismo.
Y no se han "apropiado" de nada, se los han robado.

No veas con el bando del mundo basado en reglas...
alehopio #4 alehopio
Las revocaciones de visa en los EAU se están ejecutando bajo decretos de seguridad nacional en el contexto de un "estado de defensa" tras los ataques con misiles iraníes a territorio emiratí. Aunque los afectados lo consideran una medida sin base jurídica individual, el gobierno emiratí lo justifica como una medida soberana de protección ante lo que califica como "ataques terroristas" de Irán según el El Ministro de Relaciones Exteriores de los EAU, Abdullah bin Zayed Al…   » ver todo el comentario
berkut #3 berkut
EAU se han "apropiado" de activos iraníes por un valor aproximado de 530 mil millones de dólares..

Con eso se pagan todas las pensiones en España durante más de un año, no?
ochoceros #5 ochoceros
#3 Es aprox. el doble de lo que tienen los 20k madrileños más ricos.
#7 MenéameApesta
#3 Eso es casi dos años de todos los ingresos públicos de España. Suena a exageración.
